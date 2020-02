Le Maddalonese tente la prolongation à la 2e place, une pénalité de Liccardi à la photo d’arrivée prolonge l’Acerrana

CASALNUOVO (NA). la Maddalonese maintenant c’est sérieux. Les grenades de Maddaloni conquièrent la deuxième victoire consécutive à l’extérieur de la maison, surmontant la mesureAcerra à D. Iorio de Casalnuovo, grand match du cinquième retour. Course résolue par un penalty de Liccardi en pleine récupération.

VICTOIRE LOURDE

Les hommes de monsieur portes dominer leAcerra grâce à une nouvelle performance de groupe et à un mélange de gardes jeunes et vieux exemplaire qui s’est avéré mortel pour les adversaires. Il récupère graisse lors de la dernière audition et le milieu de terrain était absolument parmi les meilleurs sur le terrain avec Barletta et Di Pietro. Encore une fois cependant, les enfants terribles Errico et Foresta ils ont apporté une contribution fondamentale au succès remporté au “Iorio” de Casalnuovo devant un splendide cadre public. Seul défaut, avoir dû attendre la zone de Cesarini pour mettre le point d’exclamation. Maddalonese atteint le troisième succès consécutif et le message au championnat est très clair: pour la deuxième position du classement, il y a beaucoup à faire car l’équipe chère au président Verdicchio a vraiment une vitesse supérieure.

Ph Maddalonese, Di Pietro contre Campania Felix

BOT ET RÉPONSE

Première fois avec de nombreuses occasions sur le cahier de Maddalonese. A 20 ‘l’habituel Barletta sur la punition essaie de tamponner la carte, mais Loffredo Rejette. A une demi-heure un grand lancement de Pingue met Di Pietro devant une bonne opportunité mais la conclusion se termine légèrement sur le côté. Clamorous, cependant, est l’occasion qui se présente à quelques minutes seulement de la fin de la première mi-temps: l’aide d’or d’Errico pour graisse qu’à quelques mètres de là, la conclusion du défenseur d’Acerrana est instinctivement réfutée. Dans la seconde moitié des barils du match. À 51 ‘bombardier Di Pietro met en sac le sixième filet saisonnier avec sa spécialité. Lancez-vous au baiser d’Errico et l’attaquant perce le gardien de but au profit de Maddalonese. Pas même le temps de célébrer et Acerrana trouve le lien avec une pièce à encadrer par russe qui commence comme un train du milieu de terrain et termine sa course aux buts après avoir fait un demi-défenseur invité.

AU PHOTOFINISH

Après le tirage, le meilleur moment de l’Acerrana arrive, qui y croit et essaie de le frapper, créant une série d’occasions dangereuses, y compris la barre transversale. Nous arrivons au moment clé de la rencontre et Maddalonese s’avère être le plus fort. D’abord quelques occasions créées par Barletta et Foresta, puis au début de la reprise c’est juste forêt pour récupérer un ballon dans le secteur sur la négligence de la défense acerrana et est renversé par le gardien de but. Une rigueur sacro-sainte Liccardi se rend compte froidement. Deux minutes de récupération et tous à la maison parmi les nombreux partisans de Maddalena. Après la journée noire à Montesarchio, nous avons dû répondre avec les faits sur le terrain. Neuf points en trois matchs suffisent. Maddalonese gagne et convainc contre un Acerrana qui a remporté cinq victoires lors de ses six derniers matchs.

Auteur:

Vincenzo Lombardi