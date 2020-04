Le maillot de Rome qui ajoute 100 000 euros de ventes »Presse football

Mercredi 15 avril 2020

L’équipe italienne continue d’ajouter des mesures pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus, maintenant sa chemise de charité a été un succès, avec des bénéfices qui vont directement à Roma Care, une fondation qui aide les personnes et les centres de santé.

Rome a été l’un des clubs pionniers dans la lutte contre le coronavirus. La distribution italienne s’est démarquée pour avoir collecté des fonds pour faire don de fournitures aux hôpitaux, en donnant des kits à leurs partenaires de plus de 75 ans, entre autres mesures, qui ajoute maintenant une chemise de charité.

La nouvelle mesure du “ Loup ” consistait à retirer le sponsor principal de sa chemise, Qatar Ariways, pour mettre la phrase “ Assieme ”, cela signifie ensemble en italien, dans une référence claire à l’unité qui doit être démontrée pour surmonter la crise du coronavirus.

Depuis que la vente de ces t-shirts caritatifs a été annoncée jeudi 9 avril dernier, les vêtements ont déjà totalisé 500 ventes, ce qui représente actuellement des bénéfices de 100 000 euros, argent qui va directement à Roma Care, qui est chargé d’aider aux personnes et aux centres de santé.

«Au nom de tout le monde chez AS Roma et Roma Care, je tiens à remercier tous les fans qui ont contribué à l’initiative de notre fondation et acheté le T-shirt Assieme. La réponse des fans a été incroyable et reflète exactement le sujet de notre campagne », a déclaré Francesco Calvo, directeur des opérations du club.

«Je voudrais également remercier nos partenaires qui ont contribué au lancement de cette initiative en un temps record. Qatar Airways nous a généreusement permis de remplacer sa marque par ASSIEME pour ce maillot en édition limitée, tandis que Nike était également très solidaire », a-t-il ajouté.

Enfin, Calvo a déclaré que “ces dernières semaines, lorsque les choses ont été plus difficiles ici en Italie, je pense que nous avons vu des exemples vraiment spéciaux de ce qui se passe lorsque le club, nos fans et nos partenaires se réunissent pour s’entraider”.