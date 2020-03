Le manager anglais confirme un «coup dur» pour Arsenal Loanee – HITC

La starlette adolescente d’Arsenal semble être terminée jusqu’en 2019-20.

Il semble que la saison du joueur d’Arsenal Tyreece John-Jules soit terminée.

L’attaquant de 19 ans a rejoint Lincoln City pour un prêt de demi-saison en janvier et se portait bien.

John-Jules, un remplaçant inutilisé lors de la défaite d’Arsenal contre Chelsea en décembre, a ouvert son compte pour le club de League One lors d’une victoire 1-0 contre Blackpool en janvier.

L’adolescent a réussi sept matches de championnat en prêt, mais il semble qu’il n’en fera pas un autre.

Le patron de la ville, Michael Appleton, a confirmé qu’il était “très peu probable” que John-Jules rejoue cette saison après ce qu’il a décrit comme un “coup dur” pour son équipe.

Il a déclaré via Football London: «Hier soir, nous avons découvert que Tyreece avait une légère fracture du tarse, il semble donc très peu probable qu’il revienne cette saison.

«C’est un coup énorme. C’est un grand coup pour nous, pour le joueur, pour l’équipe, pour tout le monde, mais je pense d’abord et avant tout que j’espère qu’il sera trié le plus rapidement possible. »

Cela va dévaster John-Jules et à juste titre.

Juste au moment où il a commencé à se lancer dans le football senior, ses progrès et son développement continu sont entravés par cela.

Il reste à voir pendant combien de temps il sera absent, mais Appleton ne semble pas trop optimiste quant à son retour cette saison.

