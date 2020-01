Le manager commente l’intérêt d’Aston Villa pour son attaquant, suggère qu’il pourrait partir – HITC

Aston Villa a déjà amené un attaquant à travers les portes, car un autre pourrait bientôt suivre.

Le directeur de Rio Ave, Carlos Carvalhal, a commenté l’intérêt d’Aston Villa pour son attaquant, Mehdi Taremi, et a apparemment suggéré qu’il pourrait partir car il a confirmé que les clubs du Portugal et de l’Angleterre le souhaitaient.

L’ancien patron de Swansea, Carvalhal, était en direct sur Sky Sports quand il a été interrogé sur l’intérêt de Villa pour son joueur et il a commencé à crier sur les qualités de Taremi et comment il l’a amené au Portugal pour la première fois.

Sky Sports a récemment affirmé que Villa tenait aux services de Taremi après avoir obtenu la signature du tueur à gages de Genk, Mbwana Samatta.

Mais s’adressant à Sky Sports News (21/01/20 à 18h05), Carvalhal a partagé que Sporting, Benfica et Porto ont également posé des questions sur son joueur, ainsi que sur les équipes en Angleterre. Il a également laissé entendre qu’un joueur de ses qualités pourrait ne pas être là où il est actuellement plus longtemps.

“Taremi est un attaquant de l’équipe nationale d’Iran”, a déclaré Carvalhal à Sky Sports. «Je le connais très bien parce que l’entraîneur de l’équipe nationale était le portugais, Carlos Queiroz, alors j’ai souvent suivi l’Iran. J’ai aimé le joueur [when I first saw him] et je pense que c’est un joueur supplémentaire.

«Il a joué longtemps en Iran et la saison dernière, il a déménagé au Qatar. J’étais au Qatar l’année dernière pendant une semaine et j’ai revu le joueur et je suis resté excité à son sujet.

“Mais je ne m’attendais pas à l’amener chez Rio Ave à cause de la différence entre l’argent que Rio Ave peut payer et l’argent qu’il peut recevoir au Qatar était énorme.

“Mais je l’ai convaincu [to join Rio Ave]. Il est tout au sujet de la personnalité. Il ne se soucie pas de l’argent. Il veut montrer ses capacités en Europe. C’est un défi pour lui.

«Jamais un joueur comme ça ne serait à Rio Ave [for long], donc c’est normal maintenant je pense que le Sporting, Benfica et Porto le regardent. Je n’y crois pas. J’en suis sûr car ils demandent des informations à son sujet. Et je crois aussi que les équipes anglaises le regardent.

«C’est un bon attaquant. C’est un joueur rapide. Bon en-tête. Il joue très bien pour connecter le jeu. C’est un joueur qui reçoit très bien le ballon derrière les défenses car il a le bon timing pour recevoir le ballon. Et il marque beaucoup de buts. C’est un joueur de qualité. “

Reste à savoir si Villa fera pression pour la signature de l’international iranien, la fenêtre de transfert devant être fermée vendredi prochain.

Il ne fait aucun doute que Villa et leur manager Dean Smith ont besoin d’une autre paire de jambes supplémentaire à travers les portes avant la date limite.

Alors que les fans seront ravis que le club ait finalement signé un attaquant à Samatta, un autre est encore nécessaire étant donné qu’il est le seul attaquant senior sur leurs livres actuellement.

Villa sera ensuite en action contre Leicester City lors du match retour de la demi-finale de la Coupe de la Ligue mardi avant le début du mois de février avec un affrontement à l’extérieur à Bournemouth.

Dans d’autres nouvelles, Gérard Houllier riposte à Sunderland dans le différend concernant Darren Bent