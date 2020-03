Le manager de Jude Bellingham dit qu’il ne sera pas distrait par Manchester United

Le manager de Birmingham City, Pep Clotet, a parlé de la visite de Jude Bellingham à Old Trafford.

Le prodige de 16 ans est poursuivi par un certain nombre de clubs et United serait dans le peloton de tête pour acquérir ses services.

Plus tôt cette semaine, Bellingham a été pris en photo en quittant le complexe d’entraînement du Red Devil Carrington peu avant Ed Woodward et Matt Judge, et il a été confirmé plus tard que Sir Alex Ferguson était également présent car le prodige du milieu de terrain a été invité à visiter les installations du club.

Interrogé sur la réunion, le patron de Birmingham a été diplomate dans sa réponse.

“J’ai toujours pensé qu’il était très mature et très concentré – mais il doit l’être”, a déclaré Clotet.

«Parce qu’il ne peut pas penser à autre chose qu’à Birmingham City – et je suis sûr qu’il ne pense qu’à Birmingham City.

“C’est le sentiment que j’ai de lui lorsque je lui parle et que je travaille avec lui.”

Jude Bellingham et ses parents quittant Carrington peu de temps avant Ed Woodward et Matt Judge. [sun] #MUFC pic.twitter.com/h2worjiAjq

– MUFC Scoop (@MUFCScoop) 9 mars 2020

La starlette s’est renforcée cette saison, après s’être imposée du côté des Bleus avec des performances impressionnantes fin août et début septembre. Il est maintenant un membre établi de l’équipe première et a marqué quatre buts et enregistré trois passes en 35 matchs toutes compétitions confondues.

Il est évalué entre 25 et 30 millions de livres sterling, un chiffre étonnant pour un adolescent de 16 ans. Le Borussia Dortmund serait le principal rival de United pour sa signature, bien que la rumeur suscite également l’intérêt d’un certain nombre d’autres clubs, dont Chelsea.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!