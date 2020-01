Le manager déteste l’idée de perdre un attaquant à 6 passes décisives après des liens avec Celtic – HITC

Celtic a été crédité d’un intérêt pour l’ailier hibernien Martin Boyle en janvier.

Le manager d’Hibernian, Jack Ross, a admis qu’il détesterait perdre Martin Boyle lors de la fenêtre de transfert de janvier après que le Celtic eut repéré le joueur mercredi soir, rapporte The Scotsman.

Le journal estime que le chef des opérations de football du Celtic, Nick Hammond, s’est rendu à Easter Road pour regarder l’international australien en action.

Les champions écossais pourraient se contenter d’une certaine couverture dans les vastes zones, en particulier sur le flanc droit, sans aucune option viable actuelle prête à rivaliser avec James Forrest.

Boyle est l’un des joueurs les plus importants des Hibs, ayant marqué six buts et aidé six autres cette saison malgré une blessure qui l’a empêché de jouer de l’été à octobre (Transfermarkt).

Ross reconnaît à quel point il est bon et ne veut pas envisager une sortie potentielle.

Comme cité par The Scotsman, il a déclaré: “J’ai dit avant qu’il était un meilleur joueur que certaines personnes ne l’avaient reconnu.”

“Il a beaucoup plus que du rythme – son intelligence est vraiment bonne et il a contribué à ces deux buts. Au deuxième, il l’a relevé plutôt que de le montrer, mais cela montre qu’il est un bon joueur.

“C’est la dernière personne que j’aimerais perdre de ce club. Je l’ai déjà eu avec des joueurs – ce sont des joueurs qui obtiennent des résultats et vous aimez les regarder, puis les gens vous enlèvent. “

Passez au Celtic

Boyle pourrait bien réussir pour Hibs en ce moment. Comme Ross le note avec ses commentaires, l’ailier a créé ses deux buts lors d’une victoire contre Hamilton la nuit dernière. C’est le genre d’impact qu’il est capable de faire dans le haut vol écossais.

Cependant, c’est une mentalité complètement différente qui est requise pour se produire et jouer pour une équipe qui court le titre chaque semaine.

Une raison de croire qu’il pourrait le faire est sa précédente relation avec Neil Lennon. Si le Celtic souhaite poursuivre son voyage de reconnaissance, cela suggère clairement que le patron des Hoops sent qu’il peut atteindre un nouveau niveau.

Lennon a passé du temps à travailler avec le joueur alors qu’il était directeur à Easter Road, donc il ne sera pas aussi bien que quiconque quelle personnalité et intelligence de football qu’il a.

Pour certains fans du Celtic, il ne peut pas être considéré comme le plus à la mode des transferts, mais il pourrait s’avérer efficace, d’autant plus qu’il fournirait à Lennon l’expérience et la couverture dont il a besoin dans son équipe.

