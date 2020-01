Le manager dit avoir parlé à son joueur «particulièrement abordable» pour les Rangers, Celtic – HITC

Les Glasgow Rangers et Celtic de Steven Gerrard ont été liés à Tyrese Campbell.

L’entraîneur des Rangers Steven Gerrard



Le manager de Stoke City, Michael O’Neill, a déclaré au Daily Record ce qu’il avait déclaré aux Rangers et au Celtic Tyrese Campbell.

Les Rangers et le Celtic sont intéressés à recruter l’attaquant de Stoke Campbell pour un transfert gratuit à la fin de la saison, selon The Daily Record.

Il a été rapporté que le Gers et les Hoops ont informé les Potter qu’ils tiendront des discussions pré-contractuelles avec le joueur de 20 ans.

Les Rangers et Celtic devront payer 400000 £ à titre de frais d’indemnisation pour garantir les services de l’international anglais des moins de 20 ans à l’été 2020, comme l’a rapporté Sky Sports.

Le manager de Stoke, O’Neill, a déclaré que Campbell était abordable pour le Celtic et les Rangers, et il a également déclaré avoir parlé à l’attaquant de son avenir.

O’Neill a déclaré au Daily Record: «Le contrat de Ty expire évidemment à la fin de la saison, ce qui est une situation difficile car il est particulièrement abordable pour des gens comme le Celtic et les Rangers en raison de l’indemnisation transfrontalière.

«J’ai été très direct avec Ty. Je crois que son avenir est ici. Je pense qu’il aura certainement beaucoup plus de temps de jeu ici que peut-être dans ces deux clubs. »

Quitter la ville de Stoke

Campbell est à Stoke depuis 2016 et fait maintenant partie de la première équipe des Potters.

Selon WhoScored, l’attaquant a effectué six départs et 11 apparitions de remplacement dans le championnat de Stoke jusqu’à présent cette saison, marquant quatre buts et fournissant une aide dans le processus.

Alors que signer un pré-contrat avec les Rangers ou le Celtic est assez tentant maintenant, il serait préférable pour le joueur de 20 ans d’attendre la fin de la saison et de prendre une décision sur son avenir, car il pourrait obtenir de meilleures offres de d’autres clubs.

Dans d’autres nouvelles, Victor Wanyama au Celtic semble avoir des jambes