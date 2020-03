Le manager dit qu’il va tenter de recruter le joueur des Spurs qui a critiqué Mourinho – HITC

Le patron de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a prêté Danny Rose à Newcastle United en janvier.

Steve Bruce a admis au Chronicle qu’il voulait signer le défenseur de Tottenham Hotspur Danny Rose sur un contrat permanent pour Newcastle United cet été.

Rose est actuellement prêté à Newcastle par Tottenham, et il a déjà reçu un rôle important du côté de Bruce.

Le patron de Newcastle a rapidement fait de Rose son premier choix à l’arrière gauche à son arrivée.

Et il semble que Bruce envisage de faire du changement de Rose à Newcastle une permanente en été.

“Il est un joueur de qualité reconnu”, a déclaré Bruce à propos du joueur de Tottenham.

«Nous avons réussi à le faire franchir et il sera formidable pour les trois prochains mois. Et j’espère plus longtemps après cela. “

Il est peu probable que Tottenham gêne Rose, si Newcastle lui fait une offre.

Rose a lutté pour le temps de jeu aux Spurs depuis que Jose Mourinho est entré, le patron portugais préférant d’autres options à l’arrière gauche.

Rose a même admis à Five Live qu’il était déçu du manque d’opportunités sous Mourinho il y a quelques mois.

“Je sens que je n’ai pas eu autant de chance que tout le monde dans le backline”, a déclaré Rose.

«Je savais après un mois [of Mourinho joining] Je n’allais jamais jouer. C’était difficile de m’entraîner en sachant que je n’allais pas jouer. »

Rose a disputé six matchs avec Newcastle à ce jour et a connu sa série de matchs la plus régulière toute la saison, avant la suspension de la Premier League.

