Le manager qui aurait voulu un joueur à la demande de Liverpool l’a un jour décrit comme «formidable» – HITC

Le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, a signé avec Adam Lallana lorsqu’il était à la tête de Liverpool.

Adam Lallana est un joueur en demande, avec Arsenal et West Ham United parmi les clubs qui seraient intéressés par le milieu de terrain de Liverpool.

Selon The Times, Tottenham Hotspur, Arsenal et West Ham veulent signer un transfert gratuit pour Lallana à l’été 2020.

Leicester City prétend également vouloir l’ancien milieu de terrain de Southampton lorsque son contrat actuel à Liverpool s’achèvera à la fin de la saison.

Lallana n’a peut-être pas eu un impact énorme à Anfield ces dernières saisons, mais c’est un très bon joueur qui connaît la Premier League à fond.

L’intérêt déclaré de Leicester pour le joueur de 31 ans n’est pas une surprise, car le manager Brendan Rodgers le connaît bien.

C’est l’ancien manager du Celtic qui a signé Lallana de Southampton à l’été 2014.

Selon ESPN, Liverpool a battu Manchester United à la signature de Lallana, et a cité Rodgers disant qu’il était “formidable”.

Après une offre de 20 millions de livres sterling de Liverpool pour Lallana en mai 2014, ESPN a cité Rodgers: «Adam est un jeune talent formidable… il y a toujours des spéculations sur les jeunes talents.»

Leicester va bien en Premier League en ce moment et pourrait se retrouver en Ligue des champions la saison prochaine, et ils pourraient le faire avec l’expérience et l’expertise de Lallana.

