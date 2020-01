Le manager réagit après avoir entendu West Ham repérer son milieu de terrain la nuit dernière – HITC

West Ham United est à nouveau lié à Joe Allen de Stoke City.

Le patron de Stoke City, Michael O’Neill, a déclaré au Stoke Sentinel qu’il voulait garder Joe Allen – mais toutes les offres pour les joueurs doivent être évaluées.

Les Potters ont battu leurs rivaux de West Bromwich Albion 1-0 loin de chez eux lundi soir, Tyrese Campbell remportant un choc pour l’équipe d’O’Neill.

Ce résultat donne à Stoke un petit coussin de la zone de relégation, et il semble que des éclaireurs étaient présents pour regarder les joueurs dans le match.

Le Daily Mail rapporte que les éclaireurs de West Ham United ont regardé le milieu de terrain Allen, car il est l’une des nombreuses options envisagées par David Moyes.

West Ham a déjà manqué Gedson Fernandes à Tottenham Hotspur, et il est impératif que les Hammers trouvent un nouveau milieu de terrain ce mois-ci.

Allen est la cible de West Ham depuis un certain temps, remontant à la première ère Moyes en 2018, alors que David Sullivan confirmait l’échec d’une offre de 25 millions de livres sterling, citée par Football.London.

Ce n’est pas une grande surprise de voir à nouveau West Ham s’intéresser au Gallois, et son patron a maintenant réagi aux rumeurs.

O’Neill a suggéré qu’il ne pouvait pas contrôler les rumeurs, mais pense que Allen a de la «qualité» dans son jeu, et que toutes les situations doivent être évaluées, ce qui signifie qu’il ne peut pas exclure que Allen passe ce mois-ci en tant que cercle de West Ham.

“C’est le problème de ces rumeurs, elles sont généralement créées par les médias, puis les médias vous posent des questions à leur sujet”, a expliqué O’Neill. «Nous connaissons la qualité de Joe. C’est (la rumeur) quelque chose qui circule depuis un certain temps et nous ne pouvons pas contrôler cela. Si un club arrive pour les joueurs d’ici la fin de la fenêtre, nous devons évidemment évaluer chaque situation au fur et à mesure », a-t-il ajouté.

