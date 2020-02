Le manager s’attend à ce que Scott McTominay soit dans l’équipe de dimanche

Manchester United a reçu un coup de pouce majeur pour son prochain match de Premier League contre Watford après que Ole Gunnar Solskjaer se soit rendu compte que Scott McTominay était en lice pour jouer son premier match cette année.

S’exprimant lors d’une conférence de presse après le match du Club de Bruges, Solskjaer a déclaré: «Je pense qu’il pourrait faire partie de l’équipe. Il a eu un jour de repos aujourd’hui, alors voyons comment il va demain. »

McTominay a subi une blessure au genou lors de la victoire 4-1 des Red Devils le lendemain de Noël contre Newcastle, mais il a récupéré plus tôt que prévu. Son ajout à l’équipe donnera au manager de précieuses options au milieu de terrain avant le match crucial en Premier League.

«C’est un spécimen physique, c’est un leader. Il n’évite jamais un tacle et il amène tout le monde avec lui. Il peut s’asseoir avec Nemanja et Fred, ou il pourrait être l’un des coureurs au milieu de terrain », a déclaré le Norvégien. «Nous n’avons pas vraiment assez de points devant l’attaquant. Il était un attaquant, Scott, donc il a l’habitude d’être dans la surface. »

Le joueur de 23 ans était en pleine forme avant la blessure, jouant 23 fois avec les Reds et marquant trois buts.

Les fans sont enthousiasmés par la perspective de voir McTominay jouer aux côtés de la nouvelle recrue Bruno Fernandes, la plupart voyant Nemanja Matic comme celui qui est le plus susceptible de céder lorsque l’Ecossais est prêt à commencer.

Scotty McSauce de retour sur le banc pour le match de Watford. Très heureux de cette nouvelle, il fait désormais partie intégrante de cette équipe. Attitude et désir fantastiques pour ce club, tous les jeunes joueurs devraient se pencher sur lui et Rashford sur la façon de le faire dans ce club.

Imaginez McSauce, Fred et Bruno ensemble. https://t.co/XJUwx1U2Tn

Fred, McTominay & Fernandes devraient être notre milieu de terrain de premier choix avec tout le monde disponible et il est important de les faire gélifier ensemble dès que possible. Avec Matic prêt à être installé en cas de besoin, c’est une base solide sur laquelle s’appuyer (et, espérons-le, signifie moins de Pereira / Lingard).

Matic a été en bonne forme ces derniers temps et est un milieu de terrain plus naturel, mais McTominay apportera une énergie, un dynamisme et une personnalité au poste qui compenseront largement son manque d’expérience dans le rôle.

Le Serbe est susceptible de conserver sa place dans l’alignement de départ dimanche, alors que le jeune joueur est détendu pour correspondre à sa forme physique à quelques minutes du banc.

