Le manager s’extasie sur l’attaquant de 20 ans que Lennon a amené au Celtic gratuitement – HITC

L’attaquant du Celtic Jonathan Afolabi est prêté à Dunfermline.

Le Celtic devait faire venir un attaquant au cours de l’été, mais leur ajout offensif n’était pas tout à fait ce à quoi les fans pensaient.

Les Bhoys ont déménagé pour signer Jonathan Afolabi sur un transfert gratuit après avoir choisi de quitter Southampton, passant à Parkhead après seulement cinq apparitions pour les Saints dans le trophée EFL.

Afolabi, international des moins de 21 ans de la République d’Irlande, Afolabi a un certain potentiel, mais les fans recherchaient un attaquant pour avoir un impact immédiat plutôt que pour l’avenir.

Sans surprise, le joueur de 20 ans n’a même pas encore fait ses débuts celtiques, et il a été prêté par les Bhoys quelques jours avant la date limite de transfert de janvier.

Dunfermline s’est précipité pour signer Afolabi, le prêtant pour le reste de la saison – et les premiers signes ont été très positifs pour toutes les personnes concernées.

Afolabi a maintenant deux buts en cinq matchs pour Dunfermline, mais sa charge de travail devrait augmenter après l’annonce que l’attaquant vedette Kevin Nisbet sera désormais hors de combat pour un long séjour.

Afolabi sera compté pour marquer régulièrement pour Dunfermline, et le patron Stevie Crawford a maintenant déclaré au Daily Record que, même si Afolabi est toujours à la recherche de la forme physique, il doit maintenant mener la ligne en tant qu’attaquant principal de Dunfermline.

Crawford a salué la façon dont il utilise son corps et relie le jeu, ce qui est très encourageant du point de vue celtique alors qu’ils cherchent à voir des signes selon lesquels Afolabi peut être un joueur de la première équipe un jour.

“Jonathan sera toujours à la recherche de la forme physique du match, il est entré, nous avons eu quelques matchs et ensuite nous avons eu une pause de deux ou trois semaines”, a déclaré Crawford. «Il se retrouve maintenant en tête de file. Il utilise bien son corps, il amène les joueurs dans le jeu et il a réussi à marquer deux buts, tant que cela continue. »

«Je me souviens de ce que c’était que d’avoir 17, 18, 19 ans. Vous êtes prêt et attendez d’y entrer et de saisir cette opportunité », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, le rapport affirme que les nouvelles des Rangers à 20 millions de livres sterling sont imminentes, le duo pourrait être à Ibrox ce week-end