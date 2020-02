Le marché de la signature à Primera ferme sans ＇bombes＇

Le dernier jour du marché d’hiver à Primera a été plus décaféiné que prévu. Peu de mouvements, presque aucun de grand tirant d’eau, un vendredi marqué par le manque de signatures importantes par rapport aux autres années. Après une fenêtre avec Carrasco, Suso, Alcacer et la Cavani n’arrive pas à Atleti, c’est Espanyol, le plus généreux de cette période pour répondre à ses besoins, qui a déchiqueté son équipe avec le but Oier.

La centrale Erick Cabaco Il a changé la Ciutat de Valencia et la chemise Levante pour le bleu de Getafe pour les quatre prochaines saisons. La charrúa, après deux ans et demi de granota, revient à l’équipe de Bordalás. Avec l’ancien joueur de Levante, Getafe redevient le club européen avec plus d’Uruguayens dans son effectif. De plus, sa signature signifiait le départ du défenseur Bruno Gonzalez, qui fera précisément le chemin inverse et comblera le siège Tabac dans l’équipe de Paco López. Les levantinistas, d’autre part, récupèrent le gardien de but Koke Vegas, jusqu’à présent à Depor. Ruben Brown quitte la Royal Society 16 ans plus tard et part pour les Girondins de Bordeaux. Côté droit Francis Guerrero, sans place dans le Betis de Rubi, jouera en prêt pour le reste de la saison à l’Almería de Guti, club qui a réservé dans l’accord la possibilité de se faire définitivement avec sa carte en juin prochain.

El Alavés a annoncé le retour de la fin espagnole Edgar Mendez, qui vient de Cruz Azul et signe avec l’équipe basque jusqu’en 2022. Méndez a déjà joué à la saison Alavés 2016/2017, où il est arrivé avec l’expérience du football espagnol de Grenade, Ténérife ou Almería. Le Tenerife est venu jouer 33 matchs avec l’élastique albiazul, commençant 22 fois et marquant 8 buts. Les babazorros, quant à eux, envoyés en prêt au milieu de terrain madrilène Javi Muñoz à Tenerife et aussi le milieu de terrain Daniel Torres à Saragosse, celui-ci comme libre après avoir terminé avec les Vitorians.

De son côté, les Leganés recevront cédé au milieu de terrain franco-camerounais Ibrahim Amadou, propriété du joueur de Séville et Norwich jusqu’en janvier. Le club de concombre a également confirmé les arrivées de Roger Assalé et Miguel Guerrier ange, qui revient à Butarque, après avoir conclu un accord pour les affectations des deux joueurs avec leurs clubs d’origine: les Swiss Young Boys et les Olympiacos grecs. Aguirre Suple le bas important pour Youssef En-Nesyri.