Le marché des bookmakers: Kane veut que la Ligue des champions, la Juve et le Real battent le Premier ministre | marché

Il a un contrat qui le lie à Tottenham jusqu’en 2024, mais il semble vouloir partir, également parce que le club londonien ne lui garantit actuellement pas sa participation à la prochaine Ligue des champions: Harry Kanet cela pourrait être l’un des cas du prochain marché et les intérêts des meilleurs clubs européens convergent vers lui. Son sort est déjà surveillé par les commerçants. selon laquelle la possibilité que “l’ouragan” reste où il est (1,50 m) est toujours robuste. Mais dans la liste des prétendants, une place privilégiée appartient à la Juventus, qui, selon des sources bien créditées, fera de la chasse au centre anglais avant la raison dominante de la campagne de renforcement. Déjà en sécurité dans la zone des Champions et prêt à dépenser, le Juve a tout pour attirer l’avant centre, mais arrêté depuis janvier pour une grave blessure musculaire. Kane Juventus en septembre, rapporte AGipronews, vaut 6 fois le pari, la cote la plus basse en dehors du Real Madrid, donnée à 4,00. Évidemment, le Premier ministre bougera également, mais sans grandes possibilités, selon les analystes: le ville voyage à 12, le Liverpool à 16 ans, Chelsea et Manchester United même à 33 ans.