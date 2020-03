Le marché des transferts à l’époque du Coronavirus et des portes closes

Le marché des transferts est une formule gagnante. Qui finit par perdre dans les rêves? Le plus fin des masochistes, cependant, a un inconscient qui sourit. C’est la conscience du chaos, après tout, la lumière au fond du tunnel. Quand vous regardez demain et l’avenir, vous espérez toujours quelque chose de mieux. Cependant, que vous ayez le sol doré ou les pierres sous les talons. Que vous soyez en Ligue des champions ou que vous survivez à des épreuves et à des tirages. Un gardien de but plus fort, un arrière complet plus rapide. Un défenseur plus puissant, un milieu de terrain plus intelligent. Un meneur de jeu plus imaginatif, un attaquant plus meurtrier. De plus en plus.

Ce n’est que maintenant que le rêve est en vacances, lui aussi. Le téléphone sonne mais rien d’autre. Les chambres des hôtels milanais, qui à la hâte ne manquent pas d’offrir des visages et des rencontres, n’indiquent pas des visages connus mais des déserts arides. Les stands, alors. Pendant un mois, sous nos latitudes, il n’y aura pas “le grand d’Angleterre à la suite” ou “l’espagnol dans les tribunes”. Scènes fermées, portes fermées, la technologie est utile, mais lorsque vous respirez et étudiez un footballeur en direct, il n’y en a pas. Bien sûr, les vidéos Wyscout, la pierre angulaire des observateurs et des réalisateurs, les statistiques de StatsBomb, l’oxygène pour les numérologues, pour ne nommer que deux sociétés tirant des secteurs et des apparitions fixes dans les clubs, seront encore plus utilisées.

Dans les clubs, les dirigeants des observateurs, voire les scouts, disent que même aller à l’étranger pour l’instant n’est pas évoqué. Les quarantaines potentielles ne laissent personne au clair et le virus ne regarde ni les visages ni les cartes d’identité. Et puis le sens civique, et peut-être même l’amour-propre. Donc pour le mois en cours et ensuite nous verrons, ce qui rebondit, c’est qu’il y aura très peu d’entreprises dans les stands à travers l’Europe, entre fronts et frontières qui se ferment.

Même les procureurs, conducteurs ou passagers errants, ont garé ou déposé leurs valises. Beaucoup ont le téléphone en train de frire mais pendant quelques jours, ils ont décidé de prendre racine. Parce que ce sont des moments et des jours difficiles, des stades fermés, des centres sportifs blindés et au fond des dîners et des tables, vous pouvez en voir peu. Le marché des transferts à l’époque du coronavirus et des portes closes est une autre histoire. Il est composé d’un bureau, d’écrans, d’un téléphone et d’une télévision. Des notes de loin, plutôt que des contacts directs. Stands vides et grands projets. Après tout, pour l’instant, c’est mieux ainsi.