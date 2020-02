«Le marché des transferts est une traite d’êtres humains»

Mino Raiola Il a surpris ses nouvelles déclarations. L’agent médiatique de nombreuses grandes stars de la scène footballistique a accordé une interview au magazine belge Voetbalmagazine. En elle l’italien a attaqué la FIFA pour les commissions imposées aux clubs lors de leurs transferts, il a également défendu que ses revenus étaient totalement légaux. Il a également déclaré qu’il était l’inventeur du système actuel du marché des transferts.

Il était très confiant dans ses déclarations, cela ne le gênait pas de se retrouver sous le feu des projecteurs et du péché de manque d’humilité: Je pense que j’ai créé ce marché. Le football est devenu un spectacle, un pur divertissement. J’ai inventé le marché des transferts au cours de ces 25 années au cours desquelles j’ai exercé en tant qu’agent. Maintenant, c’est une énorme industrie que j’ai formée sans rien dire et toujours défendre la position de mes joueurs “, a expliqué l’agent Pogba, parmi de nombreux autres joueurs.

Il s’est également défendu contre les accusations qui pèsent sur ses revenus et en a profité pour attaquer la FIFA à la suite de la première: “C’est étrange qu’ils remettent en question mon revenu, mais je n’ai entendu personne de la FIFA parler après que l’Ajax ait vendu deux garçons (De Jong à Barcelone et De Ligt à la Juventus). FIFA, l’ancien système FIFA est terminé. Une nouvelle ère commence, Nous créons de nouvelles bases. Il est temps pour une révolution“.

Raiola estime qu’un changement majeur des règles de transfert est nécessaire pour aider les clubs à s’inscrire davantage: “Si c’était pour moi, on se retrouverait immédiatement avec le système de transfert actuel. Ils gardent une partie des revenus des joueurs et, sans ce système, les clubs auraient plus d’argent pour embaucher des joueurs. Ce système de marché de transfert est une forme de traite des êtres humains“il a fini.