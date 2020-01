Le marché en une minute – Gênes, revient Falque. El Yamiq à Saragosse

SONDAGE

Politano vers Napoli, est-ce le bon achat?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

L’arrivée d’Andrea Masiello pour soutenir l’arrière, celle – encore plus importante – d’Iago Falque pour l’attaque. L’Espagnol revient à Gênes après six mois en clair-obscur à Turin, où il n’a pas trouvé de continuité avec Mazzarri et, probablement, la difficulté d’être utilisé sous la forme à deux volets du technicien. Ce n’est pas le seul achat prévu pour l’attaque, car Riccardo Sottil, Fiorentina, a également été interrogé, mais ce sera une opération compliquée. Pendant ce temps, il y a aussi des sorties, avec Jawad El Yamiq déménageant à Gênes, tandis que Pinamonti pourrait retourner à l’Inter – il a une clause d’obligation de rachat à 18 millions en février – pour ensuite être abattu à Napoli, mais seulement s’il devait sauter le Hypothèse de Petagna. Biraschi aime plutôt Parme et Sassuolo.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

28.01 15:24 – Juge sportif, 20 000 € d’amende à l’Inter. 10000 € à Naples

28.01 15:21 – Inter, voici Eriksen: depuis 2013, personne ne l’aime dans le Premier ministre en dehors de la zone

28.01 15:15 – Le marché en une minute – Gênes, Falque revient. El Yamiq à Saragosse

28.01 15:09 – tmwCagliari, Pavoletti: “Je vois la lumière, genou ok. Bientôt sur le terrain”

28.01 15:06 – tmwLazio, Celta Vigo sur Jony: peu probable de partir maintenant

28.01 15:00 – Le marché en une minute – Udinese, Okaka aime le taureau. Arrêtez les sommets

28.01 14:54 – Gênes, pas seulement Iago Falque: Preziosi veut également Sottil prêté

28.01 14:45 – Le marché en une minute – Bologne, un seul défenseur manque. Lyanco?

28.01 14:40 – livePolitano à Napoli: l’annonce de De Laurentiis est arrivée

28.01 14:36 ​​- tmwGenoa, El Yamiq en Espagne. Signature avec Real Sociedad sous peu

28.01 14:35 – liveInter-Eriksen: l’annonce est arrivée. Le Danois est Nerazzurri!

28.01 14:34 – Napoli officiel, troisième coup sûr: Politano emprunté avec obligation

28.01 14:30 – Le marché en une minute – Latium, un seul attaquant. Jallow à faible coût

28.01 14:27 – Inter, bienvenue à Eriksen: “Créez des espaces là où il ne devrait pas y en avoir”

28.01 14:24 – Naples, pour l’aile gauche Giannoulis de PAOK Thessaloniki apparaît également

28.01 14:18 – Inter, Eriksen: “Ravi de rencontrer Conte. Arrivée dans un super club”

28.01 14:18 – tmwParma, Bruno Alves: “Je me sens chez moi. Heureux de la rénovation”

28.01 14:15 – Le marché en une minute – Rome, le problème se pose pour Florenzi

28.01 14:13 – Tottenham, au revoir à Eriksen: “Nous vous souhaitons le meilleur pour votre avenir”

28.01 14:12 – tmwInter, pas de recours contre la disqualification de Lautaro: sortie dans le derby

28.01 14:02 – tmwLucci à Trigoria, sommet pour Florenzi: il y a Valence

28.01 14:02 – Inter officiel, souffle Eriksen! Pour le contrat danois jusqu’en 2024

28.01 14:01 – tmwMilan, rencontre avec l’agent de Bellodi: Cagliari lui a demandé hier

28.01 14:00 – tmwLecce, au travail pour El Kaddouri: hypothèse de prêt avec obligation

28.01 13:53 – Inter officiel, au revoir Gabigol. Flamengo achète le Brésilien

28.01 13:45 – Turin, le plan pour l’après Zaza: Okaka maintenant, Petagna en été

28.01 13:42 – Inter, restez à Flamengo à deux pas de Gabigol: “Je reste”

28.01 13:42 – Serie A, juge sportif: deux manches également à Berni. Arrêt pour 11 joueurs

28.01 13:36 – Lazio, Jallow forte hypothèse pour l’attaque. Concours de l’Al-Ahly

28.01 13:32 – tmw Atalanta, ralentissements dans l’affaire Sutalo. Travail sur le contrat

1er étage

Voilà, l’Inter n’a jamais été aussi proche de Christian Eriksen: le Danois de Tottenham pourrait être le troisième renfort hivernal d’une Inter absolument déchaînée. Après Moïse et Young, les dirigeants Nerazzurri, Ausilio en tête, tentent de fermer ce qui serait …