Le match à domicile du Bayern Munich contre Chelsea pourrait être annulé en raison de craintes de coronavirus (mise à jour)

Alors que le coronavirus poursuit son déchaînement infectieux à travers l’Europe, le sport continue de prendre un coup. Après qu’il a été annoncé au Bayern Munich contre Chelsea se jouerait devant un stade vide mercredi, il semble que l’affrontement de la Ligue des champions entre les deux équipes pourrait ne pas se produire du tout.

Selon Maximilian Koch de AZ, les patrons du Bayern sont conscients qu’il y a de fortes chances que le match contre Chelsea soit annulé.

Le #Coronavirus paralyse le football européen. On peut se demander si dans la semaine à venir la #ChampionsLeague sera jouée. Chez @FCBayern, vous pensez qu’il est tout à fait possible que le match contre @ChelseaFC soit annulé.

Un certain nombre de matchs en Ligue des champions et en Ligue Europa ont déjà été suspendus ou reportés cette saison, et la Serie A et la Liga ont suspendu tous les matchs pour le moment. Alors que le match entre Chelsea et le Bayern devait se dérouler sans supporters la semaine prochaine, il semble de plus en plus probable que le match devra être déplacé à une date ultérieure.

Mise à jour

Les ultras du Bayern demandent au club de suspendre tous les matchs:

Soit dit en passant, l’ambiance parmi les fans du Bayern est claire: le club n ° 12 et les groupes du Südkurve appellent à une déclaration pour annuler immédiatement tous les matchs.