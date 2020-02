Le match de Sunderland pourrait arriver trop tôt pour George Thorne d’Oxford United

George Thorne (22) d’Oxford United lors de l’échauffement d’avant-match avant le match de la FA Cup entre Newcastle United et Oxford United à St James’s Park, Newcastle le samedi 25 janvier 2020. (Photo par Iam Burn / MI News / NurPhoto via .)

George Thorne a signé pour Oxford United après avoir été libéré de son contrat par Derby County dans la fenêtre de transfert de janvier. Le talentueux milieu de terrain a eu une série de malheurs de blessures et espère reconstruire sa carrière avec Oxford, et cela peut continuer lorsque son équipe affrontera Sunderland en forme.

George Thorne pourrait jouer un grand rôle pour Oxford United

Un gros ajout

Derby a prêté Thorne à Oxford United au début de la saison en cours. Cependant, peu de temps après son premier départ pour le club contre West Ham United en Coupe Carabao, il s’est disloqué une épaule. C’est un conte bien trop familier pour un joueur qui a représenté l’Angleterre jusqu’au niveau U19 inclus. George Thorne était une figure clé de l’équipe Derby de Steve McLaren qui a raté sa promotion en Premier League en 2014. Malheureusement, deux blessures graves au genou ont suspendu une carrière prometteuse.

Son potentiel a été reconnu par son premier club, West Bromwich Albion, pour qui il est le plus jeune joueur à avoir fait une apparition senior. Thorne veut maintenant recommencer à apprécier le jeu et reconstruire sa carrière. Le manager d’Oxford United, Karl Robinson, est plus qu’heureux de le faire dans son club de League One. Robinson a hautement apprécié son acquisition. Il a déclaré à Sky Sports: «À un moment donné, il était l’un des meilleurs joueurs du championnat. Il menait des matchs seul, son poids de passe, sa vision. »

George Thorne signe un coup de pouce en temps opportun

Après une performance de coupe passionnante contre Newcastle United, Oxford United a subi un battement 4-0 à Peterborough United. Un but de Matty Taylor en temps de blessure a arraché Oxford à Burton lors de sa prochaine sortie. Oxford United occupe désormais le dixième rang de la ligue et Thorne, en forme et revitalisé, augmentera son offre de barrage. Thorne est un artiste éprouvé au niveau du championnat et obtenir ses services sans frais est un énorme bonus.

Ayant perdu deux joueurs clés face à Brentford lors de la fenêtre de transfert de janvier, Oxford a besoin de remplacements de qualité. Thorne n’a plus joué de match de championnat depuis mars 2018 et il aura besoin de temps pour redevenir précis. Cependant, Oxford vient peut-être de réussir une affaire très rusée une fois qu’il est parfaitement en forme.

La prochaine étape au Kassam est un énorme match contre les autres chasseurs de promotions Sunderland. Les blessures et la suspension d’Oxford United pourraient voir Thorne prendre le départ. Cependant, avec son manque d’aptitude au match, cela peut encore être un jeu ou deux trop tôt. Oxford n’a qu’une seule victoire de ligue à son actif en 2020 et a désespérément besoin de recommencer à gagner pour maintenir son défi en vie. En revanche, Sunderland arrive à Oxford avec six victoires lors de ses neuf derniers matches de championnat.

