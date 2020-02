Le match reporté de West Ham United est une bénédiction pour le calendrier de Manchester City

MANCHESTER, ANGLETERRE – 29 JANVIER: Une vue générale de l’Etihad Stadium avant le match de demi-finale de la Coupe Carabao entre Manchester City et Manchester United à l’Etihad Stadium le 29 janvier 2020 à Manchester, en Angleterre. (Photo par Ash Donelon / .)

Le calendrier de Manchester City est devenu un peu plus intéressant après le report de leur match de dimanche. Le match contre West Ham United, qui a été reporté par Storm Ciara, a été reporté au mercredi 19 février prochain. Cependant, ce sont les jeux qui précèdent qui en font un rééchelonnement précieux.

Manchester City a reçu un cadeau. En déplaçant le match contre West Ham en milieu de semaine, Pep Guardiola a la chance de développer le rythme qu’il veut, car il sait que Manchester City aura besoin d’un meilleur rythme s’ils veulent battre le Real Madrid lors de leur rencontre en Ligue des champions.

L’horaire de Manchester City leur a rendu service

Plus de temps pour se préparer

Lors d’une récente conférence de presse, Pep Guardiola était bouleversé par le fait que la pause hivernale de Premier League signifiait que son équipe n’aurait qu’un seul match avant son voyage à Madrid. Ce match, un voyage à l’extérieur de Leicester City, n’est pas simple.

Le report de Storm Ciara du match de West Ham signifie que City aura deux matchs en une semaine pour se préparer à Madrid, et même si certains peuvent demander à différer, ce match supplémentaire sera vital pour la préparation de Manchester City.

L’équipe a vraiment besoin de travail si elle veut avoir un coup en Ligue des champions. City n’a pas été à la hauteur des normes élevées qu’ils s’étaient fixées la saison dernière, et le Real Madrid, malgré tout le bruit, est invaincu lors de 15 de ses 16 derniers matchs. Plus surprenant, ils le font avec la défense.

Real Madrid

Zinedine Zidane a une fois de plus fait ronronner les géants espagnols. Sergio Ramos, Raphael Varane et Dani Carvajal sont tous de retour à jouer le type de football de qualité que nous attendons, Ferland Mendy a vraiment pris la place de l’arrière gauche avec un énorme succès et Thibaut Courtois a été assez bon pour devenir la Liga joueur du mois de janvier.

Zidane a mis en place l’équilibre parfait dans cette équipe. En ajoutant Mendy et Federico Valverde au onze de départ, il a donné à Madrid l’athlétisme nécessaire pour défendre et contrer.

S’il y a un type d’équipe contre lequel City lutte, ce sont ceux qui défendent et contrent. Madrid le fait avec la meilleure précision du monde en ce moment et l’équipe de Guardiola aura du pain sur la planche.

Préparation de Manchester City

Manchester City va devoir faire un vrai travail pour les décomposer, c’est pourquoi ce rééchelonnement est si important. Guardiola et l’équipe passeront cette semaine à mettre en œuvre la stratégie qu’ils souhaitent utiliser contre Madrid, et la prochaine fournira le test décisif parfait pour savoir si les joueurs sont prêts ou non.

Le calendrier de Manchester City ne faisant que se densifier dans les semaines à venir, cette dernière pause est cruciale. Ils ont deux semaines pour se préparer à la dernière étape de leur saison. Voyons ce qu’ils proposent.

Photo principale

Intégrer à partir de .