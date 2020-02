Le match Sevilla-Espanyol a sept précédents en Espagne

Ce mardi, le comité technique des arbitres a organisé des sessions de formation pour les médias dirigées parou son président Velasco Carballo, le directeur du VAR, Clos Gómez; et l’instructeur de première division Alberto Undiano Mallenco.

Ramón Fuentes

S’entraîner là où ils ont abordé la question des mains; tous les cas où ils sont punissables ou ne doivent pas être accompagnés d’un avertissement du joueur. Surtout dans ceux qui se produisent à la suite d’un rebond ou dans les situations où le joueur se jette au sol et porte le bras tendu, indiquant clairement que si la balle frappe le bras qui repose sur le sol, elle ne serait pas punissable si changer si c’est l’autre bras quand il est levé ou équilibré.

De plus, Velasco Carballo a annoncé que dans les prochaines règles du jeu que l’IFAB approuvera le 29 février supprimera le concept «récupérer la balle & rdquor; dans les actions des mains d’attaque. Chaque main dans une action d’attaque est punissable car elle est déjà en vigueur depuis cette saison, mais de cette manière cette limitation littérale existant aujourd’hui dans le texte des règles du jeu lui-même est supprimée.

Puis la section VAR est arrivée où Clos Gómez a rappelé que l’arbitre de terrain agit «comme s’il n’y avait pas de VAR & rdquor; et que cela n’agit que dans les quatre hypothèses du protocole VAR (mains, carton rouge, confusion de but ou d’identité) où il y a une erreur claire, évidente et évidente.

Clos Gómez a mis en scène ce qui s’est passé dans le Sanchez Pijuan dimanche dernier où le VAR où González González a été informé du collecteur de terrain où Cordero Vega était pour un éventuel carton rouge et c’est la collégiale qui a décidé d’aller au moniteur pour le voir et lors de la révision, il a décidé de le laisser sur un carton jaune Parce que celui qui «prend la première et la dernière décision vient de l’arbitre de terrain», selon les mots de Clos Gómez.

De plus, l’organe d’arbitrage a rappelé des situations similaires au match Séville-Espanyol deux fois au cours de la dernière saison et près de cinq fois dans l’actuelle.

La saison dernière s’est déjà produite à Huesca – Espanyol le neuvième jour de la saison dernière où Prieto Iglesias a changé une décision du VAR de rouge possible et l’a laissée en jaune. Idem à Levante – Athletic au jour 14. L’arbitre de ce match était Jaime Latre.

Cette saison à Leganés – Athletic est également arrivé et le collègue González González a changé le rouge possible proposé par le VAR. Le même que Gil Manzano à l’Atlético de Madrid – Espanyol du treizième jour ou Hernández Hernández à Séville-Grenade de la vingt et unième ligue.

Dans la deuxième division, cette saison s’est déroulée à Fuenlabrada- Las Palmas le jour 22. Selon Velasco Carballo, le VAR espagnol est très «fiable et offre une énorme sécurité juridique».

Sur la prolongation du temps du chèque, Velasco Carballo a parié pour lui alors qu’il est vérifié qu’il permet d’éviter de grosses erreurs. En ce qui concerne la position de hors-jeu, le président de l’arbitrage a clairement indiqué que «non seulement il faut tracer une ligne, mais il faut revoir beaucoup de choses qui entourent cette action».

Velasco Carballo, sur la possibilité de regarder la prise de décision de VAR en direct à la télévision, affirme que «la transparence ne doit pas être confondue avec l’émission de télévision. Le spectacle ne peut être confondu avec un pur système d’arbitrage. Nous gérons les images de la production télévisuelle & rdquor ;.

Ce que Velasco Carballo a annoncé a annoncé que lors de la finale de la Copa del Rey, qui s’est déroulée en Super Coupe d’Espagne, les fans de l’Estadio de la Cartuja se rencontreront instantanément dans les marqueurs vidéo car les décisions sont prises dans la salle VAR.

Enfin, ils ont traité des tirs au but et de l’obligation de garder l’un des pieds au-dessus de la ligne de but ou dans sa prolongation. Sinon, si le gardien de but l’arrête, le gardien de but doit être répété et averti par l’arbitre.