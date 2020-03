Le médecin de Brian Fernández a parlé pour la première fois du traitement: “Nous sommes surpris de son évolution”

Après sa sortie controversée de MLS, Brian Fernandez de retour en Argentine Pour réaliser l’un de vos rêves: jouer avec le maillot Columbus, le club de ses amours dont il est fan. Cependant, ses premiers mois à Santa Fe n’ont pas été paisibles du tout.

L’attaquant a eu des problèmes avec son environnement familial, a reçu plusieurs menaces et est retombé dans un problème de dépendance, de sorte que la direction du Sabalero a décidé que Fernández avait commencé un traitement médical.

“Nous sommes agréablement surpris par son évolution. Il a fière allure. Sain, rapide et solide. Il est venu avec le besoin d’un traitement, un problème, et maintenant ça va. Vous devrez continuer avec les contrôles, mais il est déjà intégré. Nous sommes heureux “, a-t-il déclaré Jorge Tumino, médecin qui l’a assisté personnellement.

Et sur la même ligne, il a ajouté: “Lorsqu’une personne a un problème de l’ordre qu’elle avait, vous devez évaluer chaque étape. Ils atteignent ce cas par des réponses influentes: la vie, les amis, la société, les problèmes et les frustrations. Chaque cas progresse selon le désir, l’enthousiasme, la capacité, l’environnement et les influences. Nous travaillons sur tout cela “, a-t-il déclaré.

Ce qui est certain, c’est que Brian Fernandez Il a rejoint l’entraînement de la Reserva de Colón et pourrait jouer ce week-end le match de cette division contre Talleres de Córdoba. Sans aller plus loin, le médecin était ravi de voir l’attaquant rejouer avec Primera: “Aujourd’hui, nous pensons qu’il y a des chances que la Super League Cup commence jouer contre Rosario Central “, at-il conclu.