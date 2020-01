Le meilleur Neymar est de retour

Il Neymar Qui est tombé amoureux du monde du football est de retour. L’attaquant brésilien évolue à un haut niveau au PSG et a été hier l’auteur des deux buts de l’équipe parisienne dans le domaine lillois. Au-delà des objectifs, le jeu de Neymar Il est à nouveau différentiel et son état de forme prédit un PSG très effrayant en huitièmes de finale de Ligue des Champions.

27/01/2020

Agir à 12:12

CET

SPORT.es

Un grand but du Brésilien a ouvert la voie à la dix-septième victoire du champion de Ligue 1. C’est à une demi-heure qu’une combinaison avec l’Italien Marco Verratti a culminé par un tir à l’effectif de Mike Maignan du croissant Dans la deuxième partie, l’attaquant a été chargé de transformer la peine qui a condamné le match.

Avec leurs buts contre Lille, ils sont déjà sept jours consécutifs au cours desquels Neymar parvient à marquer en Ligue 1. Tuchel Il a réussi à calmer la tempête qui s’annonçait avec le Brésilien et a réussi à récupérer sa meilleure version. À côté de Mbappé e Icardi ils forment l’un des fronts les plus redoutables de la scène européenne.

Après sa blessure, Neymar cumule 17 matchs au cours desquels il a marqué 15 buts. Lors de ces rencontres, il a accordé huit passes décisives et créé 52 occasions de marquer. Parmi les dribbles qu’il a essayés, il a réussi à échapper à son défenseur 164 fois. Quelques chiffres qui rappellent Neymar qui est tombé amoureux de la chemise Barca. Après son départ du Barça, Neymar Il n’avait pas encore franchi le pas qui s’imposait et il semble que la maturité soit arrivée chez le Brésilien.

OBJECTIF KOBE

Le brésilien Neymar Il a dédié l’un des buts qu’il avait marqué contre Lille, lors du match de Ligue 1, à l’ancien basketteur de la NBA Kobe Bryant, décédé dimanche dans un accident d’hélicoptère.

Le Brésilien, qui a coïncidé avec Bryant à plusieurs reprises et avec qui il partage une marque de sport, il transforme la pénalité et se rend dans l’un des fonds du stade Pierre Mauroy de Lille et avec les doigts il composa le numéro 24, que l’Américain portait dans ses vêtements.

Neymar, amoureux reconnu de la NBA, a appris la mort de Bryant lors du match contre Lille.