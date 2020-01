Le message d’Alexis Mac Allister après l’expulsion dans les débuts: “Sensations retrouvées”

Il sélectionné Argentine Sub 23 il a dépassé avec un triomphe de 2-1 sa première dans le Pré-olympique avant La Colombie. La grande figure de la réunion était Alexis Mac Allister, qui a marqué le premier but du coup franc.

Cependant, la joie n’était pas totale pour le footballeur de La bouche depuis, à quelques minutes de la fin, il a été expulsé et la partie sera perdue avec Chili. “Des sensations retrouvées mais surtout heureuses pour la victoire et les débuts de l’équipe, pour continuer à s’améliorer”, a-t-il déclaré via son compte Instagram.

Qui a parlé du match avec l’équipe transnationale était Fernando Batista. “La rencontre avec Chili Ce sera une finale, tous les matchs sont finaux. Ces jours avant le match nous aideront à continuer d’ajuster les détails “, a analysé le” Bocha “lors d’une conférence de presse.

Le Pré-Olympique attribue deux places pour Jeux olympiques de Tokyo 2020.