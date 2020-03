Le message de tranquillité d’Arteta après avoir été infecté par un coronavirus

Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, a appris jeudi qu’il avait été testé positif pour le coronavirus et immédiatement il y avait des milliers de messages de soutien pour sa situation.

13/03/2020

Le monsieur du club anglais a tenu à remercier tant de soutien avec un message sur les réseaux sociaux et accessoirement, il a transmis un message de calme et d’optimisme.

“Merci pour vos paroles de soutien. Je me sens mieux maintenant”, a déclaré l’entraîneur. “Nous sommes tous confrontés à une situation gigantesque et sans précédent. La santé du monde entier est la seule chose qui compte en ce moment”, prévient-il, puis il conseille à chacun ce qu’il faut faire. “Protégez-vous les uns les autres en suivant les slogans et nous les surmonterons ensemble”, dit-il, essayant de mettre un peu d’optimisme dans la situation chaotique qui existe dans le monde.

Enfin, envoyez un message remerciant la Premier League pour son travail et ses décisions: “Bravo à la Premier League pour prendre les bonnes décisions.”

Arteta a été l’un des premiers infectés par le coronavirus en Premier League et son positif a été le déclencheur de la suspension des matches de Premier League