Le message déchirant de Centurion après avoir rejeté les restes de sa petite amie: “Je suis mort à l’intérieur”

Le joueur de Vélez Sarsfield a rompu le silence pour remercier les messages d’encouragement et a montré sa mauvaise humeur. Son partenaire est décédé le 29 mars, des suites d’un arrêt cardiaque alors qu’elle conduisait dans les rues de Buenos Aires.

Après avoir viré sa petite amie Melody Pasini au cimetière d’Avellaneda avec les proches parents du défunt, Ricardo Centurión est revenu être présent sur les réseaux sociaux pour remercier pour les messages d’encouragement et fournir un témoignage déchirant.

A travers son compte Instagram personnel, le milieu de terrain argentin a exprimé: “Merci à tous pour les messages, je n’ai pas la force de répondre à tout le monde. Il y en a des milliers et tout le monde me souhaitait de la force pour Mel“

«Je veux leur dire de se reposer, car même si je suis morte à l’intérieur, je continuerai à la défendre, à ma famille, à sa mère, à ses parents, à sa sœur, à sa grand-mère. Personne n’imagine la douleur ressentie »Le joueur de Velez Sarsfield a souligné.

À son tour, le footballeur a ajouté: “Les forces sont de moins en moins. Il ne reste plus qu’à prier pour que cette famille donne à Mel la paix et le repos éternel afin que nous puissions finalement nous lever et continuer à sourire, ce qu’elle souhaitait le plus. Ce message s’adresse à ceux qui l’ont connue et à tous ceux qui ont pris le temps d’écrire. Elle repose déjà en paix »