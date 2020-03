Le message énergique de Neuer sur la baisse de salaire

Le capitaine de l’équipe nationale allemande et du Bayern Munich, Manuel Neuer, a souligné que les footballeurs sont “privilégiés” et que cela les oblige à accepter des coupes lors de la crise des coronavirus, après l’accord de leur club baisses de salaire pour tous vos travailleurs.

25/03/2020

“Les footballeurs sont un groupe professionnel particulièrement privilégié, il est donc évident que nous devons accepter une réduction de salaire si nécessaire”, a-t-il reconnu. Neuer dans des déclarations à la presse allemande.

“Le Bayern compte environ un millier d’employés et beaucoup plus autour du club qui accomplissent des tâches importantes. Nous voulons les aider en équipe avec ce geste et leur offrir la sécurité”, a ajouté le gardien de but.

NEUER ET LA RÉDUCTION DES SALAIRES

Le conseil des joueurs autour Neuer conclu un accord avec le président du conseil d’administration Karl-Heinz Rummenigge, le directeur sportif Hasan Salihamidzic et le manager Oliver Kahn afin que le personnel et les dirigeants réduisent le salaire de 20%.

Cette mesure permettrait au Bayern d’éviter de réduire les heures des autres employés et de réduire leurs salaires. Neuer et l’équipe nationale allemande ils avaient déjà annoncé un don de 2,5 millions d’euros pour des causes sociales Au milieu de la crise, une décision qui, selon lui, “n’a pas été difficile du tout”.

Le capitaine de l’Allemagne a toutefois ajouté “qu’il ne faut pas oublier” que de nombreux athlètes de premier plan aident socialement, même en dehors des périodes de crise. Il a lui-même une fondation pour soutenir les enfants défavorisés.