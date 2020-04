Le message passionnant de Woodward pour courtiser Sancho à Man Utd révélé

Date de publication: jeudi 2 avril 2020 4:57

Les négociateurs en chef de Manchester United diront à Jadon Sancho qu’il peut jouer un rôle crucial dans l’une des attaques les plus «excitantes» d’Europe en déménageant à Old Trafford, selon des informations.

Uni aurait été chaud sur la queue de Sancho l’été dernier, mais l’ailier du Borussia Dortmund a choisi de rester en Bundesliga, où il a intensifié ses performances ce trimestre avec une implication directe dans 36 buts.

Les rapports précédents ont décrit comment Sancho est parmi le patron des Red Devils Ole Gunnar SolskjaerLes cibles principales de la prochaine fenêtre de transfert, aux côtés du capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish.

Et, selon l’Evening Standard, les chefs des États-Unis sont de plus en plus convaincus de persuader Sancho de déménager à Old Trafford, faute de l’avoir fait l’été dernier.

Le journal affirme que le club promettra Sancho un rôle remarquable dans la reconstruction de Solskjaer, qui a montré des signes de prise de forme ces derniers mois.

Après avoir connu son pire début de saison de championnat en 30 ans, United était invaincu en 11 matches avant l’arrêt de la saison.

Les signatures de janvier, Bruno Fernandes et Odion Ighalo, ont mérité un énorme crédit pour leurs rôles dans cette manche, la paire marquant sept buts entre eux depuis leur arrivée à Manchester.

En effet, Solskjaer a révélé que Fernandes a développé une entente immédiate avec Anthony Martial, qui a montré plus de cohérence cette saison que lors des campagnes précédentes.

Ailleurs dans la ligne avant, Mason Greenwood est également apparu de manière impressionnante au cours de sa saison décisive.

De plus, la séquence de 11 matchs sans défaite a été organisée sans Marcus Rashford, qui avait marqué 19 buts en 31 apparitions avant qu’une grave blessure au dos ne l’arrête sur ses traces.

The Evening Standard ajoute que Rashford pourrait avoir un impact révélateur pour convaincre Sancho; l’attaquant a plaidé publiquement sur les réseaux sociaux sur son espoir de jouer aux côtés de son compatriote international anglais Sancho, avec la paire comprise comme de bons amis.

Le journal affirme que la relation entre les deux pourrait être clé, étant donné que Sancho a suivi Chelsea en grandissant, les Bleus étant également en course pour sa signature.

Dans d’autres nouvelles, United serait également “déterminé” à conclure un accord pour amener Saul Niguez de l’Atletico Madrid à Old Trafford.

