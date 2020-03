Le message sévère de Dani Parejo sur la fermeture de Mestalla

Le capitaine de l’équipe du Che a envoyé un message fort sur Instagram pour préciser sa position et a averti: “Nous ne resterons pas les bras croisés en piétinant le bouclier de Valence.”

Avec un message clair, qui a ramassé le gant pour la fermeture de Mestalla après le Coronavirus était Dani Parejo, capitaine de l’équipe, qui a publié une déclaration sur son compte Instagram où il fait référence aux raisons pour lesquelles il doit croire que cela ne sert à rien marginaliser les gens alors que la même logique n’est pas suivie ailleurs.

Je m’appelle Dani Parejo. Je suis footballeur, je joue au Valencia CF et je suis le capitaine de l’équipe. Mais je suis aussi le mari d’Isa et le père de Dani et Diego. Beaucoup d’entre vous me connaissent en tant qu’athlète, mais pas autant dans le personnel. Cependant, l’un et l’autre ne peuvent pas être séparés et encore moins des jours aussi compliqués que ceux que nous vivons actuellement avec le coronavirus, quelque chose que vous ne pouvez pas protéger vos proches autrement que de prêter attention aux experts. Je suis le premier qui s’inquiète de cette crise, le premier qui ne veut pas qu’il y ait une seule contagion, encore moins une victime. Je souhaite que ce soit un mauvais rêve. Mais ce n’est pas le cas. Et c’est pourquoi je suis également le premier à être scandalisé lorsqu’il constate que les mesures adoptées ne sont pas cohérentes. Je ne comprends pas comment une crise mondiale peut être gérée en Espagne selon la communauté dans laquelle vous vivez. Je ne suis pas un expert, beaucoup moins commun, mais par pur bon sens, je ne comprends pas comment je peux traverser Valence avec des milliers de personnes dans la rue pour célébrer des échecs que ma famille et moi aimons, comment aller chercher un parent à aéroport où arrivent des centaines de vols de la moitié du monde, comment regarder à la télévision des dizaines d’événements sportifs, solidaires ou culturels dans lesquels des milliers de fans se rassemblent … et pourtant, nous, le Valencia CF, ne pourrons pas jouer devant nos équipes le match le plus important de la saison. Cela n’a pas de sens. Nous ne pouvons laisser les intérêts politiques ou économiques l’emporter sur la santé de la population. Si le match contre Atalanta est dangereux, les grandes agglomérations qui vivent ces jours-ci dans la rue le sont encore plus pour diverses raisons. S’il est dangereux pour les gens de se rassembler à Mestalla, il l’est aussi au Parc des Princes, à Anfield, à la Red Bull Arena, à l’Etihad, au Camp Nou, à l’Allianz de Turin et à celui de Munich. Chaque fois que nous sautons sur l’herbe, nous laissons notre peau sur le bouclier et maintenant nous ne resterons pas les bras croisés pendant que d’autres le piétineront.

