Le message sincère de Cristiano Ronaldo sur la crise des coronavirus

Cristiano Ronaldo Il n’est pas seulement l’un des meilleurs joueurs du monde, mais il est aussi père, fils, frère et a exprimé ses sentiments dans un tweet publié il y a quelques minutes:

“Le monde traverse une période très difficile qui exige le plus grand soin et l’attention de nous tous. Je vous parle aujourd’hui non pas en tant que footballeur, mais en tant que fils, père, être humain préoccupé par les derniers développements qui affectent le monde entier. .Il est important que nous suivions tous les conseils de qui et des organes directeurs sur la façon dont nous gérons cette situation actuelle. La protection de la légèreté humaine doit être au-dessus de tout autre intérêt. Je voudrais envoyer mes pensées à tous ceux qui ont perdu des personnes proches d’eux. , ma solidarité avec ceux qui combattent les virus, comme mon coéquipier Daniele Rugani, et mon soutien continu aux incroyables professionnels de la santé qui risquent leur propre vie pour les aider à sauver les autres.

Chrétien “