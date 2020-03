“Le Mexique doit prendre des mesures strictes contre le coronavirus”

Le Exportateur mexicain Jorge Villalpando Il a exprimé sa préoccupation face à la crise sanitaire qui affecte le monde entier et depuis Valence, où il réside actuellement, il a averti qu’il pensait qu’au Mexique la contagion du COVID-19 n’était pas prise aussi au sérieux qu’elle le devrait, alors il a souligné que le les mesures devraient être plus strictes.

28/03/2020

Le à 15:54

CET

EFE

“Je m’inquiète autant pour la partie de ma famille qui est avec moi en Espagne que pour celle qui est au Mexique”, a ajouté lors d’une conversation téléphonique avec EFE l’ancien gardien de but de Puebla, Jaguares de Chiapas, Toluca, Atlas, Atlante, Pachuca, Monarcas de Morelia, Chiapas FC et Lobos.

Il y a six mois, il a déménagé à Valence pour étudier le master “International Sports Management” organisé par ESBS en collaboration avec le centre de formation Valencia CF et qui a été considéré comme le meilleur master en gestion du sport en langue espagnole par la publication britannique depuis trois ans. Affaires sportives.

Villalpando, 35 ans il est confiné avec sa femme et sa fille d’un an dans sa maison de Valence, ville où la maîtrise en gestion et direction du sport a commencé en octobre et devrait se terminer en juin.

Dès son internement, il termine l’enseignement de manière non en face à face, car il est interdit de quitter le domicile sans juste motif.

L’ancien gardien de but mexicain a avoué que le début de la crise l’avait surpris après un voyage en France et bien qu’ils aient d’abord apprécié le retour dans leur pays, ils ont finalement décidé de rester en Espagne.

“Nous sommes allés visiter Paris et le jour de notre retour, tout a changé. Nous avions envie de rentrer au Mexique, mais nous avons apprécié tous les scénarios et conclu qu’il valait mieux rester ici. Avec une fille d’un an, c’était plus sain que d’être voler “Expliqua Villalpando.

“Tout a été très rapide, nous avons entendu parler du virus mais d’un jour à l’autre, tout a changé en Espagne”, a ajouté le Mexicain, qui a indiqué qu’il maintient un contact téléphonique quotidien avec le reste de sa famille et tente d’indiquer comment ils doivent procéder dans cette crise. .

“Nous nous appelons pour voir comment nous nous en sortons et nous interrogeons surtout sur la situation car ils ont environ deux semaines de retard. Je dois essayer de leur faire passer le message et de prendre soin d’eux-mêmes”, a-t-il déclaré.

Villalpando a expliqué qu’il avait décidé de voyager en Espagne pour s’entraîner et qu’il était très satisfait de son expérience. “Après avoir pris sa retraite il y a deux ans après avoir joué treize ans professionnellement, le plan était de se préparer académiquement et l’intention de venir ici était de vivre cette expérience”, a-t-il expliqué.

“Je voudrais continuer dans le monde du sport, mais pas tant sur le terrain que dans un environnement professionnel”, a déclaré Villalpando. L’ancien joueur de football prévoit de terminer le cours en juin et de retourner au Mexique en juillet. “Espérons que cette situation prendra bientôt fin et que nous pourrons poursuivre nos plans”, a-t-il souligné.

En ce qui concerne sa vision de la Ligue depuis son arrivée en Espagne, il a souligné le haut niveau affiché lors des matchs de championnat d’Espagne, dont il a pu suivre de nombreux en direct lors de ses visites dans différentes parties du pays.

«J’ai toujours joué au Mexique et l’intention était de faire connaissance avec le football en Europe, qui est le premier football mondial. J’ai vu que le football et le sport fonctionnent très bien ici. J’ai vu des installations sportives pour les équipes et les matches de championnat. quelque chose est le meilleur “, at-il conclu.