Le milieu de terrain de Barcelone Ivan Rakitic parle de sa vie en lock-out

Le milieu de terrain de Barcelone Ivan Rakitic a rencontré le club dimanche soir pour parler de la vie en lock-out et de ce qu’il faisait pour rester en forme.

Le Croate a admis qu’il n’était «sorti que pour jeter les ordures» et a également déclaré qu’il serait «étrange» de revoir ses coéquipiers après leur temps d’intervalle.

Rakitic a également ouvert son retour quotidien à la maison:

«Ceux d’entre nous qui ont des enfants savent que c’est compliqué. Nous nous levons entre 7h30 et 8h00, nous prenons le petit déjeuner et ensuite nous vérifions les travaux scolaires en ligne.

«Nous jouons un peu avec eux, préparons de la nourriture, vérifions s’ils veulent faire une sieste – rions toujours beaucoup pour que la journée se passe mieux.

«Nous voulons profiter de notre temps ensemble. Nous sommes enseignants le matin et jouons à des jeux l’après-midi.

«J’ai un gymnase à la maison et ma femme est également très accro. Nous y allons tous les jours, certains jours le matin et l’après-midi et les filles l’apprécient également.

«Nous avons aménagé une salle de jeux dans le gymnase et ils peuvent jouer et s’entraîner. Chaque [Barcelona] entraîneur de fitness a un groupe de joueurs avec qui il travaille.

«Je suis avec Antonio et je lui demande ce que nous devons faire, quand nous devons travailler plus dur sur le tapis roulant et sur le vélo. Nous sommes en contact quotidien, ils sont très conscients de tout et ils ont une réponse. »

Source | Barca TV

Bien que nous ne sachions pas quand Barcelone reviendra, nous savons que le prochain match de Rakitic pour le club sera son 300e. Le milieu de terrain a semblé surpris lorsqu’il a rappelé le fait, mais a ajouté qu’il était «vraiment désireux de revenir».