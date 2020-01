Le milieu de terrain de Grimsby Town recrute Josh Benson pour un prêt de Burnley

FLEETWOOD, ANGLETERRE – 23 JUILLET: Josh Benson de Burnley lors du match amical d’avant-saison entre Fleetwood Town et Burnley au stade Highbury le 23 juillet 2019 à Fleetwood, en Angleterre. (Photo par Alex Livesey / .)

Grimsby Town a signé son quatrième contrat en janvier. Les Mariners ont engagé le milieu de terrain Josh Benson en prêt de Burnley pour le reste de la saison.

Signe de Grimsby Josh Benson

Grimsby a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé le jeune Burnley. Benson arrive alors que Ian Holloway signe le quatrième janvier, arrivant en prêt pour le reste de la saison.

Benson rejoint son coéquipier de Burnley Anthony Glennon, qui a rejoint Grimsby plus tôt dans la fenêtre.

Ian Holloway continue de façonner l’équipe de Grimsby à ses yeux. Benson pourrait faire ses débuts ce week-end lorsque les Mariners affronteront Exeter City.

Benson est un meneur de jeu et le milieu de terrain de tacle fort que Ian Holloway a voulu au milieu du parc. Ce sera son premier goût du football de ligue après avoir été brillant pour les Burnley U23.

Ian Holloway continue de couper et de changer l’équipe de Grimsby

Josh Benson arrive en tant que quatrième ajout d’Ian Holloway depuis son arrivée fin décembre. Benson suit Anthony Glennon, Billy Clarke et James Tilley.

Holloway a ciblé le milieu de terrain sous-performant de Grimsby cette fenêtre. Glennon, Benson et Tilley devraient faire partie d’un milieu de terrain nouveau look dans les prochaines semaines. Billy Clarke a déjà pris un excellent départ en marquant ses débuts contre Leyton Orient.

Cependant, attendez-vous à ce que Ian Holloway apporte davantage de changements au cours des deux prochaines semaines. Il coupe le bois mort du sort de Michael Jolley en charge. Moses Ogbu a déjà quitté Blundell Park, et d’autres devraient suivre.

Grimsby cherche toujours à se retirer de la bataille de relégation. Ian Holloway a ciblé la créativité et les objectifs dans cette fenêtre. Les buts ont été rares pour les Mariners cette saison.

Grimsby a eu du mal à marquer des buts sous Michael Jolley et le manager du gardien Anthony Limbrick. Holloway a déjà vu sa nouvelle attaque payer des dividendes après que Clarke ait marqué au début.

Jusqu’à présent, une fenêtre occupée pour Grimsby et Ian Holloway ne s’est pas faite là-bas, avec plus d’arrivées et de départs dans les prochaines semaines.

Photo principale

Intégrer à partir de .