Le milieu de terrain de la Juventus snobe Tottenham à signer pour le Borussia Dortmund

Date de publication: jeudi 30 janvier 2020 10h02

Emre Can, cible de Tottenham, devrait signer pour le Borussia Dortmund de la Juventus selon de nouveaux rapports.

Les géants de la Bundesliga, qui participent actuellement à une course au titre grande ouverte aux côtés du Bayern Munich, du Borussia Monchengladbach et du RB Leipzig, ont été liés à l’international allemand tout au long de la fenêtre de transfert de janvier et devraient conclure l’accord le jour de l’échéance.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a annoncé la nouvelle sur Twitter, suggérant qu’il s’apprêtait à s’éloigner des géants de la Serie A pour Dortmund demain, initialement prêté pour le reste de la saison mais avec une obligation d’achat en été.

Plus tôt dans la semaine, il a été signalé que Tottenham avait tenté tardivement de détourner le transfert de Dortmund pour le joueur, qui avait auparavant joué en Bundesliga pour le Bayer Leverkusen au cours de la saison 2013-14, après avoir initialement traversé l’académie du Bayern Munich.

Il avait également été lié à un déménagement à Arsenal ou à Manchester United.

Les jours de l’ancien milieu de terrain de Liverpool à la Juventus semblent être comptés depuis que Maurizio Sarri a pris le relais cet été et l’a exclu de son équipe de 23 joueurs pour la Ligue des champions.

Can, 26 ans, a fait face à beaucoup de concurrence au milieu de terrain pour la Juventus avec Blaise Matuidi, Rodrigo Bentancur, Sami Khedira et Miralem Pjanic déjà là aux côtés de nouvelles recrues d’été Aaron Ramsey et Adrien Rabiot.

«Je suis extrêmement choqué. Notre conversation n’a duré qu’une minute et on ne m’a pas donné de raison. Cela me met en colère et bouleversé », a-t-il déclaré à propos de la décision de le laisser de côté par l’ancien chef de Chelsea Sarri, plus tôt dans la saison.

«Je vais tirer mes propres conclusions et parler au club après mon retour. Le club m’a dit et promis autre chose la semaine dernière. Le PSG est venu me chercher, mais j’ai décidé de rester avec la Juve.

“La condition était que je sois en Ligue des champions.”

