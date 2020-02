Le milieu de terrain de Man Utd à l’extérieur alors que l’agent sonne les poids lourds de la Serie A

Date de publication: Lundi 24 février 2020 à 19h50

L’agent d’un milieu de terrain de Man Utd a offert son client au trio italien Inter Milan, l’AC Milan et la Juventus alors que la spéculation continue de croître autour de son avenir à long terme à Old Trafford.

Les Diables Rouges étaient l’un des clubs les plus occupés au cours des deux fenêtres précédentes, avec le chef d’Utd, Ed Woodward et Ole Gunnar Solskjaer, supervisant une multitude de tenants et aboutissants au club.

La politique globale du club était de rajeunir en vue de développer des joueurs avec de gros avantages, plutôt que des superstars de grands noms qui ont fait leurs preuves pour des frais beaucoup plus élevés.

Cette directive a vu le départ du vétéran du club Ashley Young à l’Inter Milan dans la fenêtre d’hiver, ce qui pourrait créer un précédent pour son compatriote Man Utd Nemanja Matic partir en été.

Le contrat du Serbe à Old Trafford doit expirer à la fin de la saison, et malgré l’amélioration des performances au cours des derniers mois, aucun nouvel accord ne s’est concrétisé, malgré son désir de rester à Manchester.

Maintenant, selon la publication italienne CalcioMercato (via Goal), l’agent de 31 ans a offert Matic aux deux clubs de Milan ainsi qu’à la Juventus.

Un passage à l’AC Milan pourrait s’avérer difficile à réaliser, cependant, le rapport notant que le club ne serait pas disposé à répondre à ses exigences financières.

L’Inter et la Juventus sont présentées comme des destinations plus proches, l’Inter ayant particulièrement connu un succès récent après avoir signé une foule de stars de la Premier League sous Antonio Conte (Romelu Lukaku, Ashley Young, Victor Moses, Christian Eriksen).

Pendant ce temps, un point de vente italien a révélé la voie intérieure sur l’avenir d’Alexis Sanchez et a fait référence aux «mensonges» du manager Solskjaer.

L’ancien joueur d’Arsenal et de Barcelone n’a disputé que 493 minutes de football compétitif pour le club jusqu’à présent cette saison, marquant un seul but pour la équipe de Serie A.

Sanchez est arrivé sur un prêt d’une saison l’été dernier dans un accord qui ne comprend pas une option pour rendre le déménagement permanent, et pour le moment qui convient à l’Inter sur le terrain.

Une blessure au pied et des performances incohérentes ont cependant laissé Antonio Conte froid, malgré Le PDG de l’Inter Milan, Giuseppe Marotta, a déclaré en novembre que Sanchez était «un acteur de qualité».

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a confirmé que Sanchez reviendrait au club cet été – une affirmation que la source affirme être un “mensonge”.

