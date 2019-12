STOKE ON TRENT, ANGLETERRE – 04 NOVEMBRE: Papa Alioune Ndiaye de Stoke City se décourager lors du match de championnat Sky Bet entre Stoke City et West Bromwich Albion au stade Bet365 le 04 novembre 2019 à Stoke on Trent, en Angleterre. (Photo de Nathan Stirk / .)

Selon Pete O'Rourke de Football Insider, le milieu de terrain de Stoke City, Badou Ndiaye, s'apprête à déménager en janvier pour la partie turque de Trabzonspor.

Le milieu de terrain de Stoke City Badou Ndiaye s'approche du transfert de Trabzonspor

Jetting Out

Le milieu de terrain se rendrait en Turquie pour subir un examen médical et signer des papiers lors d'un déménagement.

Ndiaye se rend en Turquie pour signer un prêt pour le reste de la saison; son accord pourrait alors devenir permanent l'été prochain.

Cela permettra à O’Neill une plus grande liberté avec sa masse salariale, Ndiaye étant apparemment l’un des plus hauts salariés du club.

Son transfert de 14 millions de livres sterling de Galatasaray l'année dernière a fait de lui le troisième contrat le plus cher jamais signé par le club.

Le joueur de 29 ans partira temporairement jusqu'à la fin de la saison, avec la possibilité que son changement devienne permanent.

Football Insider affirme que Trabzonspor a battu Schalke et Mayence pour signer le prêt du milieu de terrain central.

Temps turbulent

Ndiaye a connu une période mouvementée au stade bet365 cette saison.

L'international sénégalais a rajeuni sa carrière le trimestre dernier, aidant Galatasaray à remporter la Super Lig.

Ndiaye a fait 13 apparitions dans le championnat Sky Bet pour Stoke City cette année.

Cependant, il n’a commencé qu’un match depuis que Michael O’Neill a succédé à Nathan Jones en tant que manager en novembre.

Il a rejoint Stoke City depuis Galatasaray pour 14 millions de livres sterling l'année dernière.

Les Potter ont préparé la sortie de Ndiaye; le milieu de terrain n'a pas réussi à faire partie de l'équipe pour les deux dernières sorties du club en championnat.

Photo principale

Intégrer à partir de .