Le milieu de terrain de Tottenham Eric Dier accusé par la FA

Londres, ANGLETERRE – 04 mars: Eric Dier de Tottenham Hotspur marque une pénalité lors de la séance de tirs au but dans le FA Cup Fifth Round match entre Tottenham Hotspur et Norwich City au Tottenham Hotspur Stadium le 04 mars 2020 à Londres, en Angleterre. (Photo par Julian Finney / .)

Le milieu de terrain de Tottenham, Eric Dier, a été inculpé par la FA à la suite d’un incident survenu lors de son match de Coupe d’Angleterre contre Norwich City le mois dernier.

Eric Dier accusé par FA

L’incident

L’incident a éclipsé le match de cinquième tour de la FA Cup, que Norwich a remporté aux tirs au but au stade Tottenham Hotspur.

Après le coup de sifflet final, le joueur de 26 ans a été filmé en train de monter dans le stand. Il est allégué qu’il allait protéger son frère – qui était dans le stand et au match – après avoir été impliqué dans une altercation.

S’exprimant après le match, le manager de Tottenham, Jose Mourinho, a déclaré à la BBC: “Je pense qu’Eric a fait ce que nous, les professionnels, ne pouvons pas faire, mais probablement chacun d’entre nous le ferait.”

«Je répète que nous, les professionnels, ne pouvons pas le faire, mais je répète que je suis avec le joueur et je le comprends. Les fans étaient avec l’équipe jusqu’au dernier coup de pied de pénalité que nous avons manqué.

“Cette personne a insulté Eric, la famille était là, le jeune frère n’était pas satisfait de la situation.”

Après l’accusation, l’international anglais a maintenant jusqu’au 8 mai pour répondre.

Le jeu

Comme mentionné précédemment, l’incident n’a fait qu’aggraver les ennuis des Spurs après avoir été éliminé aux tirs au but.

L’équipe de Jose Mourinho a pris les devants grâce à Jan Vertonghen, dont la tête a battu Tim Krul pour trouver le fond du filet.

Cependant, ils n’ont pas pu ajouter plus de buts dans ce qui était une performance terne.

Leurs adversaires les ont égalés dans leurs efforts et ont finalement marqué l’égalisation à la 78e minute. L’attaquant de deuxième choix Josip Drmic a profité d’une erreur de Michel Vorm et a égalisé le score pour les visiteurs.

Les deux parties n’ont pas pu être séparées en prolongation, mais les Canaries ont finalement été victorieux aux tirs au but.

L’équipe de Daniel Farke affrontera désormais Manchester United à Carrow Road lors de la prochaine manche de la FA Cup.

Photo principale

Intégrer à partir de .