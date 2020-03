Le ministère de la Santé et une déclaration ferme du coronavirus: déconseille aux athlètes des zones touchées de se rendre en Argentine

Les progrès du coronavirus sont à un moment critique dans le monde entier et aujourd’hui l’OMS a confirmé qu’il s’agit d’une pandémie. Par conséquent, aujourd’hui, le ministère de la Santé a pris une décision qui affecte les athlètes.

“En raison de la situation épidémiologique concernant COVID-19 et la République argentine étant dans une phase de confinement telle qu’établie dans le plan opérationnel de préparation et de réponse à COVID-19.” Le communiqué publié par le ministère commence.

Et il continue: “Alors que la recommandation d’isolement pendant 14 jours est pleinement en vigueur pour tout voyageur d’une zone à circulation virale soutenue afin de minimiser les possibilités de dissémination, il est conseillé de ne pas fréquenter les athlètes de ces régions.”

Ainsi, il recommande aux athlètes des zones touchées de ne pas se rendre dans le pays à moins qu’ils ne subissent deux semaines d’isolement afin de contenir l’épidémie.

Le communiqué conclut en soulignant que “les pays et régions considérés comme ayant une diffusion soutenue à ce jour sont: la Chine, la Corée, le Japon, l’Iran, l’Italie et le reste de l’Europe et les États-Unis”.

De cette façon, la nouvelle que Hernán Castillo a fournie dans Halcones et Palomas, dans laquelle il a confirmé que la date de qualification de fin mars sera suspendue, sera renforcée. Pour l’instant, cela n’affectera pas les duels de Copa Libertadores car il n’inclut pas les clubs des pays dans les zones critiques.