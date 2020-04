Le ministre italien des Sports demande la fin de la série A

L’Italie, le pays le plus européen le plus endommagé par le coronavirus, continue de débattre du retour ou non du football de haut niveau. Le ministre des sports, Vicenzo Spadafora, cela a montré partisan de mettre fin à la saison.

28/04/2020

Le à 17:47

CEST

SPORT.es

“Les sondages d’opinion veulent que le football s’arrête ici. Je ne suis pas une personne qui est influencée par les sondages d’opinion. Je ne décide pas dans le sens du sentiment général. Pour moi, il serait beaucoup plus facile de terminer la saison immédiatement et sûrement la communauté scientifique serait d’accord “, a-t-il écrit sur son compte Facebook.

“Le retour au football est important pour notre pays, mais nous ne pouvons le faire qu’en toute sécurité. Vous souvenez-vous quand la Serie A a décidé de continuer? Combien d’équipes se sont retrouvées en quarantaine? Nous sommes fin avril et nous ne pouvons pas savoir avec certitude comment Les virus et la façon dont les règles seront gérées, par conséquent, nous ne pouvons pas savoir si la saison reprendra “, a-t-il poursuivi.

Le football en Italie a été paralysé le 9 mars et il a déjà été question du retour à l’entraînement des équipes de Serie A, malgré le fait que plusieurs équipes aient eu une infection à coronavirus dans leurs rangs.