Le ministre italien des Sports juge nécessaire de reprendre progressivement l’entraînement

Ministre italien de la politique de la jeunesse et des sports, Vincenzo Spadafora, a assuré ce mercredi que la reprise de l’activité sportive est “importante sur le plan économique et social”, mais a souligné la nécessité de le faire progressivement et dans des conditions de sécurité totale.

22/04/2020

Agir à 16:31

CEST

EFE

“Nous étudierons, avant le 4 mai, si la formation peut reprendres. Nous devons reprendre l’activité sportive parce qu’elle est importante économiquement et socialement, mais nous devons le faire en respectant la santé des citoyens, nous devons le faire progressivement “, a déclaré Spadafora dans un discours au Sénat italien.

GRADUELLEMENT

“Nous pouvons progressivement penser à permettre aux athlètes de s’entraîner à nouveau. En ce qui concerne les championnats, nous étudierons les options avec le comité technico-scientifique de la protection civile, étant clair que les reprendre est important, mais toujours en protégeant la santé des citoyens “, a-t-il ajouté.

Les clubs de Serie A, réunis mardi en visioconférence, se sont mis d’accord sur la volonté de mettre fin à la saison de championnat dès que les conditions de sécurité nécessaires seront réunies, ils se réuniront ce mercredi avec Spadafora pour étudier un éventuel plan à suivre.

La série A a été interrompue le 9 mars lors de la 26e journée, avec la Juventus Turin en tête avec un avantage d’un point sur la Lazio, deuxième et neuf sur l’Inter Milan, troisième.