Le ministre Spadafora: “L’activité motrice n’est pas interdite aux personnes dans le besoin. Mais qui peut éviter”

Grâce à sa page Facebook, le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, a annoncé les nouvelles restrictions gouvernementales: «Les parcs, villas et jardins publics seront fermés demain. Nous avons encore mieux compris que l’activité motrice ne peut se faire qu’à proximité du domicile et individuellement. Nous ne l’avons pas complètement interdit parce que nous réalisons qu’il y a des gens qui ont besoin de le faire, aussi parce qu’ils souffrent de pathologies particulières. Mais qui peut l’éviter, éviter. Pour tous les autres, l’attrait est d’éviter la course du matin ou du soir. Autant que possible, évitez. Nous savons que la plupart des Italiens suivent les règles, mais il y a toujours des rapports de rassemblements. Nous devons comprendre que le risque que nous prenons est très élevé et nous devons faire des sacrifices. Nous devons tous nous arrêter, sans exception: lorsque nous pensons à notre sacrifice, nous pensons également à ceux de ceux qui ne l’ont pas fait. Je crois que les images des cercueils sortis de Bergame avec les moyens de défense sont impressionnées, je crois que notre pays ne peut pas être représenté par le cynisme de ceux qui, à quelques kilomètres de la douleur, revendiquent un droit sacré. Nous essayons de nous priver de quelque chose aussi par respect pour tous les autres qui sont obligés de travailler. Nous essayons de respecter tout le monde, en évitant de quitter la maison pour partir le plus tôt possible, tous ensemble “.

Spadafora: “Voici les nouvelles mesures gouvernementales”

À partir de demain, les parcs, villas et jardins seront fermés, et nous avons encore mieux précisé que l’activité motrice ne peut se faire qu’à proximité du domicile et individuellement.

Ici j’explique les mises à jour et j’en appelle à tout le monde: si ce n’est pas nécessaire, mieux vaut éviter.

Publié par Vincenzo Spadafora le vendredi 20 mars 2020