Le ministre Spadafora: «Nous devons et nous voulons être prêts à partir dès que possible. Sport pour la relance ‘| Primapagina

la Le ministre des Sports Vincenzo Spadafora a pris la parole aujourd’hui après avoir assisté à la réunion du conseil d’administration du CONI: “Je tiens à remercier le président du CONI, le CIP et tous les membres du conseil d’avoir accepté ma demande de discussion et d’avoir créé cette importante opportunité de dialogue. C’était très utile de rassembler tous les éléments nécessaires auprès des représentants du monde du sport pour mieux réfléchir aux prochaines étapes. Nous devons et nous voulons être prêts à démarrer au plus vite: pour son rôle et pour sa capillarité dans le tissu social et économique, le sport ce sera l’un des moteurs qui nous permettra de relancer le pays après la crise sanitaire. J’ai eu la confirmation de la grande collaboration dont tout le monde a fait preuve en ce moment difficile, et j’ai demandé à Coni de recueillir les demandes, suggestions et propositions dans les prochains jours Bientôt, je traiterai avec tous les représentants de la base, comme je l’ai fait depuis le début de mon mandat et ceux est une urgence ”