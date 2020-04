Devant la FIGC et toutes les composantes du football assemblées virtuellement via Allegri, le ministre des Sports Vincenzo Spadafora hier, il a de nouveau parlé de la reprise du sport: “Je ne peux garantir aucune date pour la reprise de l’activité, mais si la” fermeture “est assouplie après le 13 avril, alors vous pouvez recommencer avec les séances d’entraînement individuelles. Progressivement et avec toutes les précautions “, révèle l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport.