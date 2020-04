Le ministre Spadafora: “Vers une reprise de la Serie A de plus en plus étroite. De nouveaux pourparlers entre aujourd’hui et demain”

Le ministre des sports Vincenzo Spadafora il est intervenu ce matin en direct sur La7 lors de l’Omnibus, s’arrêtant inévitablement sur la reprise éventuelle du championnat: «A ce jour, des contacts sont en cours entre le comité scientifique technique et la FIGC qui avait présenté ces derniers jours un protocole de reprise. Le Comité a déclaré que le protocole n’était pas suffisant, il y aura des auditions entre aujourd’hui et demain et quelque chose de plus sera compris. J’ai toujours dit que la reprise de l’entraînement n’est pas synonyme de reprise du championnat. Certains disent qu’il ne veut pas d’incertitude, mais l’alternative est de faire comme la France et de tout arrêter. Je vois la voie pour la reprise du championnat de plus en plus étroite, mais en attendant la reprise de l’entraînement serait importante. Si j’étais président de Serie A, je me préparerais à reprendre en toute sécurité le prochain championnat. Les décisions que prennent d’autres pays, dont la France, pourraient en quelque sorte orienter la ligne en Italie et plus généralement en Europe. Nous ne pouvions pas rouvrir le sport pour tout le monde, rappelez-vous que le sport n’est pas seulement le football et le football n’est pas seulement la Serie A. Nous avions une indication précise du comité scientifique et technique: tous les sports devaient recommencer par degrés “.

Que pense la Serie A? “Je commence à croire que dans les prochains jours, étant donné qu’il y aura une réunion de Ligue, il pourrait y avoir une surprise et peut-être que la plupart des présidents de Serie A nous demanderont de suspendre définitivement le championnat.”

Le risque zéro? “Il n’y a pas de risque zéro. J’ai demandé au comité si le protocole FIGC était applicable ou non. Par exemple, sommes-nous sûrs que la quantité de tampons nécessaires est acceptable? Le comité nous a dit qu’il avait lui-même des problèmes avec les écouvillons. Il convient donc également de se demander pourquoi la Serie B et la Serie C pourraient ne pas suivre le protocole “.

L’impact économique d’un éventuel arrêt du football? “Il est vrai que le football paie des impôts pour soutenir toutes les autres disciplines, donc je serais idiot de diaboliser le football. Mais nous devons avancer: je ne peux pas dire aujourd’hui si dans un mois et demi vous pourrez reprendre le championnat.

En Angleterre, ils ne se sont pas encore arrêtés, mais ils pensent aux plans B. Par exemple, avec les matches en clair, que j’avais essayé de faire ici. Si nous recommençons, serons-nous prêts à réfléchir à cet aspect? Je veux aider les entreprises, mais je répète que tout doit se passer en toute sécurité. “

Le raisonnement du football sera-t-il basé sur la situation générale? «Absolument, le comité a suggéré que le nouveau DPCM devrait avoir un court délai juste pour vérifier les courbes de contagion. Il me semble absurde que nous le réalisions tous, mais toujours pas de présidents 3-4 de Serie A. “

Laissez-vous derrière des portes closes? «C’est sûr à 100%, s’il reprend, il sera à huis clos. Mais une équipe de football n’est pas seulement les joueurs sur le terrain, ce sont des dizaines, des centaines de personnes. Il y a une différence substantielle entre l’entraînement et les jeux: l’entraînement aura lieu dans vos propres centres, si les compétitions devaient recommencer, il y aurait aussi des déplacements. Cela ne se produirait pas, mais nous devons vérifier les conditions. Et comprenez: que se passe-t-il si nous trouvons un joueur positif? En attendant, réfléchissons à un plan B, je demande à la Ligue. C’est un appel, commençons à y penser car il pourrait y avoir de nombreuses solutions “.

Y a-t-il une date limite pour le football? «Au plus tard cette semaine, le comité nous dira si le protocole est réalisable ou non. Dans un délai maximum de 3 jours, nous pouvons dire à la Serie A s’il peut recommencer l’entraînement le 18 mai. Penser au 15 juin et à un éventuel redémarrage est cependant impossible. “

Entraînements individuels dans les centres sportifs? «Nous attendons les évaluations du comité scientifique technique sur le protocole, je n’ai aucun préjugé. Une décision sera prise pour le bien de tous. Mais c’est un peu difficile de faire une seule séance d’entraînement, je ne pense pas qu’ils s’entraîneraient d’un côté et de l’autre. “

Bonus pour les collaborateurs sportifs? «Ceux qui ont postulé auront la contribution, nous avons trouvé les ressources. Puis petit à petit il a fallu permettre à tout le monde de rouvrir, je pense aux centres de danse, aux gymnases et aux petits centres “.

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(\? | &)" + param + "(\[\])? = ([^&]*) « ));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'série-a';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

mot var = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = 'default';

var action = 'read';

var idsezione = '1';

var titolo_art = 'Ministre Spadafora: "Plus proche de la reprise de la Serie A. Nouvelles discussions entre aujourd'hui et demain "';

var section_art = 'Serie A';

var now = '29 avril à 10h06 ';

var team = '';

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = 'Rechercher';

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot = '';

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0, et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i