Le mode «reAmuntada» est activé à Valence

L’équipe a commencé à préparer le match retour contre l’Atalanta et les Celades ont commencé en reposant plusieurs de leurs poids lourds.

Celades sait qu’il ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs importants contre Atalanta comme c’est le cas des Garay ou Maxi Gómez blessés, ainsi que du sanctionné Gabriel Paulista. Aujourd’hui à l’entraînement, des acteurs importants comme Parejo, Kondogbia, Soler ou Gayà ont moins participé que prévu.

La #Valencia réserve de l’essence aux #Champions ⚪⚫🦇️️ # ValenciaAtalanta #ChampionsLeague https://t.co/uiLkcukI7Y pic.twitter.com/KA96rCLdsS

– Superdeporte (@superdeporte_es) 8 mars 2020

L’objectif est d’arriver le plus frais possible avec vos jambes face au match contre l’équipe italienne. Le doute de Mangala persiste et s’il n’arrive pas à l’heure, Celades pourrait opter pour Coquelin comme central, une position qui ne lui est pas étrangère.