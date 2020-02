Le modèle VAR actuel est intouchable jusqu’en juin 2023

Au cours des dernières semaines, la possibilité d’un changement de l’actuel VAR existant dans la ligue espagnole a commencé à circuler. Un changement qui se produirait car ce ne sont pas les arbitres actifs et les nouveaux retraités qui ont assumé ces fonctions.

02/05/2020 à 09:23

CET

Ramón Fuentes

Quelque chose qui est absolument exclu pour plusieurs raisons aujourd’hui. D’abord et fondamentale car du CTA présidé par Carlos Velasco Carballo ils misent aveuglément sur ce modèle et ne voient aucune raison de le changer. Il est clair que seuls les membres actifs ou qui viennent de quitter l’activité d’arbitrage sont en mesure de répondre selon les exigences de cette technologie.

Mais il y a aussi un autre point très important qui assure ce modèle au moins jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Il s’agit de la convention d’indemnisation arbitrale signée par le CTA lui-même, avec la RFEF comme signataire, avec la ligue le 9 août 2018.

Accord où les améliorations économiques des arbitres ont été fixées pour les cinq prochaines années et où en même temps les fonctions des arbitres VAR et AVAR de la première et de la deuxième division sont réunies.

Il s’agit plus au point deux de l’accord précité qui parle spécifiquement de la figure de l’Assistant Vidéo, une nouvelle figure créée suite à la mise en œuvre de cette technologie, et qui sera formée par ceux qui “en application de l’article 173 du Règlement Général de les RFEF entraînent une perte d’âge et peuvent continuer à n’être que des assistants vidéo. ”

Puisqu’il comprend le même document, et se trouve à son tour dans la circulaire du CTA, ce sera l’autorité d’arbitrage qui décidera si elles peuvent remplir ces fonctions, en faisant partie de cet organe d’anciens arbitres où elles ne peuvent être que deux saisons et ne peuvent atteindre Voir un maximum de cinq assistants vidéo par catégorie. À l’heure actuelle, il convient de rappeler qu’il n’y a que deux anciens membres sous ce régime: Alvárez Izquierdo et Iglesias Villanueva. La première en est à sa deuxième et dernière saison, car le règlement du CTA fixe une limite de deux campagnes en tant qu’assistant vidéo. Dans le cas du Galicien, il vient de rejoindre cette saison après avoir perdu la catégorie et n’ayant pas pu descendre au deuxième rang en raison de son âge.

Ainsi, il ne fait aucun doute que ce système soutenu par le CTA est actuellement intouchable dans notre football car cela signifierait la rupture de l’accord existant entre la Liga et le RFEF, en plus de la position de la déclaration d’arbitrage expliquée ci-dessus.

D’autre part, et en ce qui concerne la Liga, l’intention des employeurs est de convoquer une assemblée avec les 42 premiers clubs et Deuxième division avec la question de la technologie comme seul sujet de la journée. N’oubliez pas que Javier Tebas, président de l’association des employeurs, est le maximum défenseur et promoteur de la mise en œuvre de cette technologie dans la compétition espagnole.