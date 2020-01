Le moment difficile de Dani Ceballos, qui a quitté le Real Madrid pour jouer et à Arsenal n’a pas de minutes | Premier League

Dani Ceballos, l’une des plus grandes promesses du football espagnol, ne profite pas à Arsenal des minutes qu’il recherchait en quittant le Real Madrid, principalement en raison de blessures. L’Utrerano est arrivé à Arsenal en été sous forme de prêt.

Avec le Real Madrid, il avait à peine joué 56 matchs en deux saisons, ce qui était insuffisant pour un footballeur en pleine croissance comme Ceballos. Dans sa prochaine destination, il y avait une équipe en développement, avec de bons joueurs à l’étage pour fournir des balles et un entraîneur espagnol sur le banc.

Son début à l’Emirates Stadium ne pouvait pas être mieux et dans son premier titre, il a donné deux passes décisives lors de la victoire contre Burnley, en août dernier. L’Espagnol a gagné le public, qui a consacré une chanson célèbre à chaque fois qu’il a joué.

“Dani Ceballos, mange de la paella, bébé star, le garçon est magique”, a-t-il déclaré. Il était l’un des plus applaudis du stade lorsqu’il sortait pour se réchauffer ou sauter sur le terrain, mais son boom était dilué. Au cours des neuf matchs de championnat suivants, il n’a marqué aucun but ni accordé une seule passe.

Six titres en Premier ministre ainsi que quatre matchs en Ligue Europa (où il a marqué un but), en plus de quelques minutes en Coupe de la Ligue, constituaient son équilibre jusqu’à l’arrivée de la blessure musculaire fatidique.

Bien que l’on attendait plus de sa performance, Ceballos s’adaptait à une nouvelle ligue et à une nouvelle équipe, n’étant pas l’Arsenal précisément le plus établi et le plus sûr. Cependant, sa croissance a été coupée par une blessure musculaire en novembre qui lui a fait manquer près de deux mois de compétition.

Il a de nouveau été convoqué avec la nouvelle année et bien qu’il ait inscrit quatre listes depuis lors, il n’a encore joué aucune minute. L’autre jour contre Chelsea à peine réchauffé. Déjà avec Mikel Arteta sur le banc, le rôle de Ceballos visait à se développer, notamment avec le manque de milieux de terrain créatifs à Arsenal.

Maintenant, il est en train de rechercher le rythme après deux mois hors compétition. Il a à peine pu prouver quoi que ce soit, car il a à peine eu le temps pour cela.