Le Monterrey chercherait le remplaçant de Barovero

La participation du gardien de but Claudio Bravo avec la Manchester City de Pep Guardiola Ces derniers mois, il est venu à moins, c’est pourquoi le Chilien chercherait d’autres options sur le marché afin d’avoir plus de minutes.

20/01/2020 à 01:51

CET

Sport.es

Pour cette raison et selon les informations du journal des 24 Heures du Chili, le gardien de but a reçu plusieurs offres de la MLS et également une du football mexicain, de l’actuel champion Monterrey rayé.

Il convient de noter que l’équipe de regiomontano aurait besoin d’un gardien de but car le contrat de Marcelo Barovero Il se termine dans six mois et s’ils ne le renouvellent pas, ils devraient aller sur le marché d’été pour un coup de pouce.

Bravo a fait ses débuts avec le Colo-Colo de son pays en 2003, puis a émigré au Real Sociedad en 2006 jusqu’à ce qu’il reçoive la grande opportunité d’habiller les couleurs de la Barcelone en 2014 et, depuis quatre ans, il est actif dans le Premier League.