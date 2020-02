Le mot de Diego Maradona après la prison de Lucas Barrios: “Aujourd’hui, il n’a pas eu de chance”

Lucas Barrios avait la possibilité de marquer la pénalité 2-0 de Gymnastique contre Patronato dans un match clé pour la descente.

Cependant, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund a écrasé son tir dans le poteau et n’a pas pu liquider l’histoire contre le Paraná Patron.

Sans aller plus loin, sur le jeu suivant, l’équipe de Gustavo Álvarez a attaqué et Il a atteint le tirage final grâce à Gabriel Ávalos, qui a marqué le 1-1 final et empêché le Loup de dépasser son équipe dans les moyennes.

Une fois le match terminé, Diego Maradona s’est entretenu main dans la main avec TNT Sports et a encaissé Barrios: “J’ai fait avancer Lucas Barrios. Aujourd’hui, il n’a pas eu de chance …”, a expliqué l’entraîneur du Wolf.

De son côté, l’entraîneur n’abandonne toujours pas dans la lutte pour la descente: “Après le penalty, nous étions ouverts et nous avons marqué. L’espoir est la dernière chose perdue“.