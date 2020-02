Le mot de Gallardo à la sortie de la clinique: “Si je vais bien je vais à Santa Fe”

Enfin ce vendredi Marcelo Gallardo a quitté le Sanatorium des Arches où il a subi une intervention chirurgicale pour un calcul rénal qui ne pouvaient pas être dissous ou expulsés. A la porte de la clinique, River DT a remercié le soutien reçu et n’a pas confirmé s’il sera à la banque dimanche lorsque l’équipe affrontera Union.

“Je vais bien. Je tiens à remercier de tout mon cœur toutes les personnes qui m’ont envoyé des messages et qui étaient en attente ces jours-ci”, a commencé la poupée devant les micros des journalistes qui se sont réunis pour écouter ses propos. Puis, lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait diriger ce week-end, il a expliqué qu’il n’avait pas de contre-indication médicale: «Je dois être au repos, mais c’est un repos actif. J’ai aujourd’hui et demain pour voir comment j’évolue. demain (vendredi), je me sens bien, je dirigerai la formation et si je vais bien, je voyagerai dimanche à Santa Fe “.

Si je vais bien, je me rendrai à Santa Fe dimanche

Avant la question de savoir comment étaient ces jours de repos, il a plaisanté et a dit qu’il les avait passés pliés, mais il a souligné que “maintenant je me fais rattraper”, alors qu’avant la répercussion que son hospitalisation avait causé que les chroniqueurs l’attendent, il a souligné en riant “Cela a à voir avec l’amour qu’ils ont pour moi.”